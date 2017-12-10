Suriyelilerin Yaşadığı Evde Yangın
10 Suriyelinin yaşadığı apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Yangın Pazar sabaha karşı 04.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Zengibar Sokak içerisindeki 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.
Evin mutfak ve bahçe kısmında çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Evde bulunan 10 Suriyeli ile apartmandaki diğer dairede oturan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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