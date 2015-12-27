‘Sürpriz Açıklamalar Yapacak’

AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 mayıs salı günü Malatya’da katılacağı mitingi, CHP’nin de mitingini gerçekleştirdiği Yeni Belediye Binası yanında yapacaklarını açıklayarak, “Mitingimizin ihtişamına gölge düşürmemek için burayı seçtik” dedi.

AKP İl Başkanı Tüfenkçi, düzenlediği basın toplantısında, “17 mayıs salı günü saat 17.30’da Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yeni Belediye Binası yanındaki mitingde hemşehrilerimizle buluşacaktır. Her ne kadar Başbakan sıfatıyla hükümet meydanında miting düzenleme hakkımız olmasına rağmen, hem Valiliğin almış olduğu karara saygı hem de daha önce CHP’nin yeni belediye yanında miting yapması nedeniyle mitingimizin ihtişam ve görkemine gölge düşürmemek, mitingi tartışılır hale getirmemek için mitingimizi yeni belediye yanında gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bütün Malatyalı hemşehrilerimizi mitingimize davet ediyoruz” dedi.

Tüfenkçi, Başbakan Erdoğan’ın miting sonrasında bir dizi açılış yapmak üzere Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’ne geçeceğini belirterek, Başbakan Erdoğan’ın mitingde sürpriz açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

BAŞBAKAN’DAN “MİTİNGE GELİN” MEKTUBU

Bu arada, miting öncesinde, Malatya’daki evlere “AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan” imzasıyla birer mektup gönderildi.

Mektup şöyle:

“Sevgili kardeşim,

17 Mayıs 2011 günü inşallah Malatya’mızda sizlerle birlikte olacağız. Türkiye’nin demokrasiyle yeniden şahlanacağı 12 Haziran seçimlerinde şimdiye kadar olduğu gibi Malatya’mızın adalet, hak ve hakkaniyet çizgisindeki öncü rolünü devam ettireceğine ve sandık başında tercihini bu istikamette kullanacağına inanıyorum.

Aşkla, şevkle, heyecanla Türkiye’mizin ve Malatya’mızın kalkınması, refahı ve huzuru için gecemizi gündümüze katıyor, milletimizden yani sizlerden aldığımız güçle önümüze konan her türlü engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin hukukunu korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Hiç kuşkusuz bu zamana kadar bu büyük demokrasi ve hukuk mücadelesini sizlerin desteğiyle yürüttük, bundan sonra da sizin desteğinizle devam edeceğiz.

İstikrar ve güven ortamının süreklilik kazanması, demokrasi ve hukuk mücadelemizin 2023 hedeflerine ulaşması için 17 Mayıs Salı günü Yeni Belediye Binası yanında yapacağımız mitingde sizlerin de aile efradınızla ve yakınlarınızla birlikte bizimle olması ülkemize ve Malatya’mıza yapacağımız büyük hizmetlerde gücümüze güç katacaktır.

Sizleri 17 Mayıs Salı günü saat 17.30’da Yeni Belediye Binası yanında yapacağımız AK Parti mitinginde buluşmaya davet ediyor, en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi sunuyorum.”