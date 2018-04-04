Sürücü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirince..
Malatya’da sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil önce park halindeki 3 araca, ardından duvara çarptı. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt içesine bağlı Turgut Özal Mahallesi Gülümser Sokak’ta direksiyon başında kalp krizi geçiren Efrahim Temel, direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 araca çarptı. Daha sonra bir evin duvarına çarparak duran otomobildeki sürücünün yardımına koşan vatandaşlar olayı sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, kalp krizi geçiren sürücüyü ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.
Sürücünün tedavisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
iha
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