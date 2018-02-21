Sürücünün Bacağı Koptu
Karayolu kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün kopan bacağı İtfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye yetiştirildi. Yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
Kaza, Malatya-Elazığ Karayolu 10. kilometre Akoğuz Kışlası Nizamiyesine yakın mevkide meydana geldi. Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil, havanın yağmurlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkartılarak hazır bekleyen 112 acil servis ambulans ekibine teslim edildi.
Yaralı şahsın bariyerle araç arasına sıkışan bacağı ise İtfaiye ekiplerince çıkartılarak yaralının kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderildi.
Kaza nedeniyle yoldaki trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Kaza anında oradaydım araç hızdan ötürü kaza yaptı ancak o lanet bariyer olmasaydı kesinlikle o kardeş bu hale gelmezdi. Durumu çok ağırdı çok dua ettim onun için hiç tanımam ama allah kimseye böyle kaza vermesin. Bacağı kopuk olmasına rağmen biLinci yerimdeydi adını söyledi o an ama kesinlikle o lanet bariyer olmasaydı en fazla eziklerle küçük kırıklarla atlatırdı bariyer olmasa toprak zemine fırlayacaktı en fazla hava yastıkları zaten açılmıştı ama işte kapıyı yırtan bariyer bütün koruma önlemlerini yok saydı. Kaldırın bariyerleri duvar örün kaldırım yapın çok yazık insanlara allahtan acil şifalar ailesine sabırlar diliyorum.
büyük araçlar şehrin dışına alınmadıkca zaten içinden çıkılmaz olan şehir içi trafik daha da berbat bir hale geliyor. Şehrin içi sokaklar tır garajına dönmüş durumda. Bunu gören akılı biri yok mu bu belediyede.
Allah şafi ismiyle şifa versin inşallah. Süleyman çok iyi niyetli bir arkadaşımız. Allah onu çocuklarına ve ailesine bağışlasın.
Evet sabahın 7.30 u niyazi mısri alt geçitinde 90 ile bir kamyon solluyorum ama arkamda bir araç varki 150 ile geliyor ve arka arkaya selektörler tabi haliyle biraz daha hızlandım yol verdim belki hastası vardır diye ne hastası adam mikrop sanayiye dönmezmi bu ne telaş bu ne hırs bir gün görürsünüz iş işten geçmiş olur saygı gösterelim
allah acil şifalar versin çok feci bir kaza..
Sürücüler birbirinin haklarına saygı duymuyor maalesef araçlar çok süratli radarla hız kontrolü yapılmalı sürücülere sesleniyorum kardeşim gideceğiniz yere biraz geç gitseniz ne olur o yolun size ait olmadigini başka sürücülerde olduğunu fark etseniz dünyanın sonumu gelir ülkemizde araç sürmek trafiğe çıkmak gerçekten çok zor diyorum.trafikte bizim kadar canlarını kaybeden ve engelli bireyler bırakan dünyada kaç ülke var değerli sürücüler biraz saygı biraz dikkat birazda az sürat diyorum.yarili kardeşimize acil şifalar diliyorum.
80 milyonluk ülkemizde kayıtlı araç sayısı 21 milyon 600 bin bunun 11 milyon 700 bin otomobil 7 kişiye bir otomobil düşüyor bu uran Avrupa’nım çok altında buna rağmen günde ortalama 20 ile 25 kişi trafik kazalarında ölüyor. araç saysı Avrupa düzeyin gelirse günlük 40 -50 kişi kazalarda ölecek demek. Aslında alt yapı ve yollar düzgün amma sürücüler maalesef düzgün değiller
Yapılan bariyeri görüyor musun? Ölüm saçan yollarda hayatta kalmak lüks olmuş…
Boş boş konuşma. Sen o bariyeri gördğn mü? Bariyer ne yapsın?
Yağmurlu havalarda hızımızı 1 vites küçültelim lütfen. . .