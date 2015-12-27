Susuz İlçelere Takviye

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) proje ve yatırım programlarını tüm hızıyla sürdürürken, bazı ilçelerde içme suyu ile ilgili yaşanan sorunlara karşı da tedbirlerini artırıyor.

“İKİ YIL İÇİNDE SU SORUNU KALMAYACAK”

OSKİ Genel Müdürlüğü, özellikle ilçelerde yaşanan lokal içme suyu problemleri karşısında acil eylem planı geliştirerek 8 arıtma tesisinde modernizasyon ihalesi yapmıştı. Başlangıçta Ulubey ve Kumru ilçelerindeki tesislerde yenileme çalışmalarına başlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu sorunu yaşanan bölgelerde de pansuman tedbirleri almayı sürdürüyor. Ordu’nun geneli için oluşturulan projelerle iki yıl içerisinde içme suyu sorununun ortadan kaldırılacağı sözünü veren Başkan Enver Yılmaz, bu süre içerisinde de su sorunu yaşanabilecek mahalleler için su tankerlerini hizmete sundu.

“İLK ETAPTA 8 TANKER DEVREDE”

İlk etapta Kumru, Korgan, Akkuş, Gürgentepe ve Çaybaşı ilçeleri için beşer tonluk toplam 5 tankeri devreye sokan OSKİ Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçesinde de 10 tonluk bir adet tankeri ihtiyaç duyulan yerler için hazır hale getirdi. Devreye alınan tankerlerle birlikte vatandaşın kapısına kadar giderek içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan OSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçecek projelerin tamamlanma süreci içerisinde bu uygulamasını sürdürecek.

“8 İLÇEDE TESİSLER MODERNİZE EDİLİYOR”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ulubey ilçesindeki içme suyu arıtma tesisinde sürdürülen modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek bazı açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Yılmaz burada yaptığı açıklamada, yaz dönemine ilişkin bazı pansuman tedbirleri alacaklarını ve bu tedbirler içerisinde içme suyu tankerleri ile sorun yaşanan bölgelere içme suyu taşıyacaklarını, bunun da geçici bir çözüm olduğunu söyleyerek, “Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında, en fazla suya ihtiyacımız olduğu şu dönemde birtakım sıkıntılar yaşayabiliriz. Sıkıntının sebebi bu. İş yapıyoruz, yapılan işin bitim süresi teknik olarak zaten 3 ay. İnşallah başta Ulubey olmak üzere diğer ilçelerde yaptığımız 8 ihale ile birlikte Ordu’nun şuan yüzde 15’lerde olan su ile ilgili sorunu, yapacağımız ihaleler ve hayata geçecek yatırımlarla birlikte sorunsuz hale gelecek. Önümüzdeki süreçte hemşehrilerimizin su sorununu çözmüş bir OSKİ, bir Büyükşehir temenni ediyoruz” şeklinde konuşmuştu.