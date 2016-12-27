‘Depo Bağlantısı Dahi Sağlayamayan’ MASKİ Kusursuzmuş!
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya’da son günlerde sıkça yaşanan su kesintilerinin nedenini açıklayarak, “Suları biz kesmiyoruz, yeterli değil. Beklenmeyen ani düşüş biraz sistemin dengesini bozdu” dedi.
MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir (fotoğraftaki), İHA’ya yaptığı açıklamada, Malatya’da sık sık yaşanan su kesintilerinin nedeni açıklayarak, yapılan çalışmaları anlattı.
“Geçmiş 15 yıllık tabloya baktığınızda en kurak yıl”
Genel Müdür Özdemir, şebeke hatlarında uzun süreli bir çalışmanın söz konusu olması nedeniyle MASKİ’nin özellikle gece saatlerinde su arzında sınırlamaya gideceğini ifade etti. Özdemir, “Şebeke hatlarımızda uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdiğimizden dolayı özellikle gece saatlerinde zaman zaman su arzında sınırlandırmaya gidebiliyoruz. Onu bilmemiz lazım. İkincisi de şuan yaşadığımız sıkıntının sebebi Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığımız tabloya bakıldığında yıllara göre bu yılki yağışın çok düşük olduğunu görüyoruz. 2016 verisi henüz yok ama 11 aylık veri metrekareye 222 Kilogram yağış düştüğünü gösteriyor. 2013’teki rakama baktığınızda da 220 civarında. Geçmiş 15 yıllık tabloya baktığınızda en kurak yıllar bu iki yıl olarak gözüküyor. Dolayısıyla kaynakta suyumuz çok azaldı. Bu azalmayı bekliyorduk biz. Ona göre tedbirlerimizi aldık, sondajlarımız var.”dedi.
-“Su arzını azaltmış durumdayız, suları geceleri keseceğiz”
Özdemir, su kesintilerinin nedeni ise Kasım ve Aralık ayında su kaynaklarının aniden azalma göstermesi olduğunu ifade ederek, “Son 4 ayda 3 bin 200 saniye olan debi, şuan 2 bin 100 saniye civarında. Bizim asıl beklediğimizin dışında gelişen olay ise son debi 1 ayda 314 litre saniye azaldı. Normalde bu Kasım -Aralık ayı içerisidir ve sulamalar bitmiştir. Bu beklemediğimiz bir düşüştü. Ancak tedbir almıştık. Bu 314 litre saniyelik sıkıntıdan dolayı biraz su arzını azaltmış durumdayız, suları geceleri keseceğiz. Bizim normalde kesintimiz yok, suların yetmediğinden kaynaklanıyor. Suları biz kesmiyoruz, yeterli değil. Tabi yeterli değil diye hiçbir şey yapmadan durduğumuz da yok. Sondajlarla takviye yapıyoruz. Ona rağmen son 1 aydaki, kış ayındaki beklenmeyen ani düşüş biraz sistemin dengesini bozdu. Onun da şöyle bir sıkıntısı var; geçmişte farklı belediyelerin kendi imkanlarına göre yaptıkları şebekeler suyu bir birine aktarmakta zorlanabiliyor. Suyumuz olsa da bir depodan bir depoya aktaramıyoruz. Zaten ona yönelik düzeltme çalışmalarımız var. Bu da zaman alacak bir şey” ifadelerini kullandı.
“Yaşadığımız sıkıntı belki 1 ay sonra toparlayacaktır”
Özdemir, bazı mahallerde yenileme çalışmaları yaptıklarını da vurgulayarak, “Çavuşoğlu ve Salköprü bölgesiyle paylaşmıştık. O bir tanesi yaklaşık 3, 3 buçuk milyon civarında bir rakam tutuyor. O bölgeye 78 litre saniye su veriyorduk. İkinci katlara suyumuz çıkmıyordu ve 3 günde bir arıza geliyordu. Orayı bitirdik, 18 litre saniye su veriyoruz. Arızayı giderdik ve katlara su çıkmama sorunu bitti. Malatya’nın genelinde şebekelerin yıpranmasından kaynaklı böyle sorunlarımız var. Dolayısıyla onları uzun vadede çözmemiz gerekiyor. Buraları yaparken böyle arada kesintilerimiz olacaktır. Şuanda geçici olarak yaşadığımız sıkıntı belki 1 ay sonra toparlayacaktır. Ama bu sürede geceleri su arzını biraz sınırlandıracağız” diye konuştu.
MASKİ’nin kanal seçimi!
Bu arada, bazı basın kuruluşlarının büyük boyutlara ulaşan susuzluk sorunuyla ilgili görüşme taleplerine sürekli olumsuz yanıt veren MASKİ yöneticilerinin, çok sayıda mahallede su sıkıntısının had safhaya ulaşması ve yoğunlaşan tepkiler üzerine, yalnızca belediye yönetimine yakın olan ve son günlerde Malatya’daki 70 yıllık Atatürk Anıtı’nın ‘uygunsuzluğu’ iddiasıyla kentte gündem oluşturma çabası içerisine giren bir TV kanalını tercih ederek açıklamalarını oradan yapmaları da eleştirilere yolaçtı.
iha- malatyahaber.com
sayın maski baskanı sizin ya birseyden haberiniz yok yada yalan söylüyorsunuz hani gece sular kesilecekti bizde ona göre tedbirimizi alırdık sabah kalkdım işe gidem ama su yok öylen tlf ettim halen su yok gece 00.56 ‘gecıyor halen su yok hadi hesap verin su gelsinki vidonları dolduram yatam yani rahat yatam sabah hiç olmassa yüzümüzü yıkayalım ben sizi ve bizi bu halere düsürenleri ALLAHA havale ediyorum sizelere yanı cakıra verdıgım oy haram olsun.
Suları gece kesmiyorsunuz.gunduz kesiyorsunuz,saat gece 2 ye kadar su vermenizi bekliyoruz,sabahta suyu kesiyorsunuz.artik uykusuzluktan güne 3 saat uykuyla durmaktan işyerinde çalışamaz hale geldik.bu kadar yalan mı olur.su gündüz yok.gece2 de şu geliyor insaf
bence sen en iyisi çok beddua almadan istifa et 500000 insan senden daha mı değersiz
Malatya haber com gerçekten kutluyorum ilin gerçek sorunlarını dobra dobra dillendirip malatya halkına sunması takdire şayan gerçek gazetecilik bu halkın gerçek sorunlarını,sorunlarını yaratan kişilere sunması ve halkın bu sorunlarla alakalı yorumlara izin verip yayınlamaları site ve malatya için iyi hizmettir umarım devamını gelir
Gece su kısıtlaması nedir. Arzı azalttık ne. Peki yüksek katlarda otutanlar ne yapacak. Su cıkmıyor kombiler calısmiyor. Tabi belediye secimlarinde adama degil partiye oy verilirse daha cok kardan buzdan yolda yuruyemez su sıkıntısı ceker cok toz toprak yutar camurda yururuz. Daha cok kerpic evler yapilir buralara müdür diye milletvekili yegenleri akrabalari atanir milletin parasi çöp olur. Rant olur. Boyle devam…
Hele yollar Malatya ya gelmeye tovbe edecem. Madem yapamiyosunuz niye kaziyosunuz. Kazdiniz kapatin. Kazmak gerekiyosa mahalle mahalle yapin. Isparta is nedeniyle yasamakdayim. Iznimde gelesim gelmiyor. Buranin belediyesinden Allah razi olsun bugun kar yagmisti tuzlama arabalari hic durmadan calisiyor. Adamlar kar yagarken cop arabasi calisiyor. Cukur da sifir denecek miktarda. Kimse politika yorumuna girmesin sonuc ortada tam Malatyam guzel oldu derken yazin tozdan mahallede balkonda duramiyorduk salkopru mahallesi.
müdürüm nerdeyse su kesintisiyle bizim alakamız yok diyeceksin yılardan beri malatya belediyesini siz veya sizin ekibiniz yönetiyor bunun bir planı projesi yokmudur yumurta şeyinizin ağzına gelincemi aklınıza su aramak düşüyor. Deseneki başkanımız plandan projeden anlamaz ALLAH su verirse veririz yoksa biz suyu nerden bulacağız diyosunuz.
Biz bu işi beceremiyoruz diyip gidin ya. Türkiye’nin hiçbir belediyesi böyle değil. Kayyum atasınlar en iyisi. Biz kayyumada razıyız.
Hakkım varsa haram zikkim olsun maski bu konuda yetersiz suyu kesmek nedir ya birde Büyükşehir olacak hiç bu kadar kötü çalışan bir belediye görmedim
Bu masalları kimse dinlemez.kardeşim su istiyoruz.saat ayarlaması yapsınlar millet te ona göre başının çaresine baksın.önce biz bu işi yapamıyoruz deyin sonra da istifa edin size yakışanda budur.
masknin su kesintisine verdiği cevap bu mesajı saklıyorum aynen şöyle içme suyu kullanımı yoğun olduğu saatlerde seviyede düşme yaşanmaktadır .kullanım yoğunluğu azaldığında içme suyu normal basıncına ulaşacaktır. ey mas ki hangi saatler arası hangi semtler veya binalar su kulla nacak diye bir saat belirlerseniz bizde susuz kalmayız dünyanın en buyuk su kaynaklarına sahip 3 şehir bu bir ayıp aldığınız maaş haram yapamıyorsan istifa et yapacak bulunur
HAKKIMIZ HARAM OLSUN. ABDEST ALACAK SU YOK. VEBALİ GÜNAHI BÜYÜK ŞEHRİN BOYNUNA. SİZİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM. HERKES BİMER VE CİMER’E ŞİKAYET ATSIN. BELEDİYEYİ KAYYUM YÖNETSİN.
BEN BU BELEDİYE OY VERMEDİM.. BEN FAHRİ KAYAHANDA OTURUYORUM SULAR HİÇ KESİLMİYOR.NE YAYGARA KOPARIYORSUNUZ ANLAMIYORUM…HİZMETLERİNDEN DOLAYI MASKİ MÜDÜRÜME BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AHMET ÇAKIRA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM..
İşin gücün yok mu trollük yapıyorsun?
Çarşıda ve üniversitede öğleden beri sular kesik. En azından öğrenciler için maski ve belediyeden açılışla mobil tuvalet hizmeti istiyoruz.
bence vatandaş kandırılıyor karanlık eller yine iş başında acaba akp li belediye başarısız beceriksiz gibi bir havamı estirilmeye çalışılıyor her ne hikmetse 15 temmuzdan sonra sular kesilmeye başladı
maskinin ve çakır ahmetın hıcbır suçu yok hepsını ben yaptım tum suç bende,dalga gecmeye devam edın mılletle,
malatya malatya bulunmaz eşin , Allah esirgeye bak iş yapacak sıfat var mı şunda
yav he he.
Öncelikle şu kaçak yerleri tespit edin.Oy uğruna sesiniz çıkmıyor.En büyük hırsızlık kaçak su kullanımı.Dünyada üç yer var masrafsız su tüketimi yapılan yerlerden biride Malatya.İyi yönetilmiyor.Mahalle araları çamurdan geçilmiyor.Madem yapamayacaktınız niçin yolları bu hale getirdiniz.Yazıklar olsun.Beceriksizler.
Bir hava,birde suyumuz vardı onuda elinize sağlık,hallettiniz.yazık bu halka,bu başkan aday gösterilirse ak parti kazanamaz,artık yeter bu memleketin kaderini değiştirmek vakti geldi,vizyonu,projesi olan seçilecek,dünkü,Antep,Kayseri,konya daha nice iller ne hale geldi vesile olanlardan Rabbim razı olsin
yalanın batsın yeşiltepede 4 tane kuyu vurdunuz.biri iptal edilen yeşiltepedeki su deposuna su getiren ve suyu iptal edilen boruların yanına.şimdi maski ithal müdürü:TCDD depo önünde,ergenekon köprüsü yanında,MALATYASPOR tesisleri önünde ve hurdacıların arkasındaki kuyu suları yeşiltepeye verdin tazik yok ikinci kata çıkmıyor bulanık kokuyor.muhtarların 3-5 adamını belediyeye almakla onları susturdunuz ya vatandaşları……..
Fahri kayahan da hiç kesinti yapılmıyor kardeşim ne ayaksınız?? Torpille gelmiş bir maski müdürü , iş bilmez bir ekip, ve ufacık akıllarıyla milletin aklıyla dalga geçer gibi çıkmışlar diyorlar ki; su sıkıntımız var . Hahahha bizde bunu yedik bizim kafamızın içi boş biz koyunuz ya . Eğer adamsan bugünden tezi yok hemen istifa et çık git
Uyumaya devam Malatya
Garip…
Önce uzun süreli çalışma yapacağız bu nedenle arzı azaltıyoruz diyor, kuraklıktan sonra su azaldı diye arzı su talebinin olmadığı saatte arzı azaltıyorl
Amaç binalara SU DEPOSU ZORUNLULUĞU mu getirmek diye geliyor insanın aklına… İyi bir rant kapısı olacak anlaşılan…
Açıklamalar daha da garip: Çavuşoğlu ve Salköprüde çalışma yapılınca su tüketimi 78 litreden 18 litreye düşmüşmüş… Biraz mantıklı açıklama yapın yahu… 60 litre su daha önceden nereye gidiyordu peki… 78 litre yaz tüketimi 18 litre kış tüketimi olmasın sakın… Yakında su tüketimini kısıtlamak için zam da yapmak isterler, yaptıkları zamlar yetmemiş gibi. İkizcedeki devasa hizmet(!) binası bitmek üzere. Maski o bölgeye suyu nereden götürecek acaba. Maski kendi binasında susuz kalmazsa iyi…
elinize sağlık bir belediye ancak bu kadar güzel yönetilebilir. Fıs sesisi olan musluklar, kalitesiz ve pahalı ulaşım, çukurları bol yollar ehliyetsiz liyakatsız kadrolar teşekkürler Malatya belediyeleri
birincisi ,varsa bir sıkıntımız neden b planımız yok.yada neden b ve c planlarını üretmiyoruz?
ikincisi ise uyuyan malatyayı ver ha uyutmaya çalışıyorlar.gündem atıyolar ortaya milletin işi gücü maskinin suyunu konuşmak oluyor.geçmişte benzer olaylar yaşandı.her derdimiz bitmiş gibi şimdide ortaya attıkları neymiş efendim atatürk heykelının yanındaki adamın üstü neden cıplak…millet bundan rahattsız oluyomu…ulan bu güne kadar rahatsız olmadınız şimdimi rahatsız oluyosunuz…ver hasıl MESELE GÜNDEM SAPTIRMA.türkiyenin her ilinde bu ve benzeri hikaye çok.saygılarımla
Zaviye mahallesi Tevfik Temelli caddesi Felah sokakta aylardır öğleden sonra su kesiliyor ve gece yarılarına kadar sürüyor.Günde 12 saati bulan su kesintisi duyurularda ve haberlerde yer almıyor.Abdest almak,çocukların banyosu,çamaşır büyük bir sorun oldu.Ben 49 yaşına geldim Malatya da böyle bir şey görmedim.Hiç kimse beceriksizliğini kabul etmiyor.Gündüzbey ve Yeşilyurt un her yerinde su fışkırıyor bunları bir merkezde toplayıp dağıtmak hiç kimsenin aklına gelmiyor mu? Bence milletvekili ve valiliğin bir araştırma yapması lazım san ki biliinçli bir şekilde suzuzluk yaratılıyor! Kış günü su kesintisi mi olur.Susuz bırakılan borular bir donarsa işte o zaman görürüz.
Suları keserken bile adil değilsiniz. Malatyada belli başlı mahallelerde su varken, bazı mahallelerde su olmaması da bir garip yani. Hadi anladık su yok. Kabul ettik. O zaman yetkililer kıçını kaldırsın ve belli zaman dilimlerinde bütün mahallelerde kesinti yapsın. Ama olmaz şimdi o da. borularda su kalmıştır falan….cık cık cık…
İstifa edin
Yalan yıllarca kurak geçti en ufak bir su kesintisi olmadı bu beceriksizler su kaynağının yakınlarında taş kurdurursan suyun yönü değişir sonra vay efendim kurak geçmişte falanda filan gelmiş geçmiş en basiretsiz yönetim maalesef bunlar Allah yardımcımız olsun daha neler bekliyor bizleri
İnsanları laf oyunlarıyla kandırmaya calısıyorlar söylediğiniz sözler birbirini tutmuyor. Kışın kar yağmur yagdıgı aylarda su yok derseniz biz yaz aylarında 3-4 ay su bulamayız o zaman. malatyada yaşıyanlar suçlu niye su kullanıyorlar kolayla yıkansınlar maskimiz maski müdürümüz ne yapsın su yoksa
istifa edin görevinizi yapamıyor yada arkadaşlarınız sekteye uğratıyor olabilir
Madem gecen sene boyle bi sikinti olacağı belliydi de neden bununla ilgili neden calisma yapmadiniz sayin maski müdürü. Alternetif alanlar bulunmaliydi simdiye kadar.130 gündür Seyran mah.suyunu kesip durdunuz bazen 6 gun bazen de 5 gun bir damla suyumuz akmadi cesmede
Bence ostifa etmelisiniz yazil valla bizi ne hallere soktunuz. Hoc bir zaman suyumuz 2 saat ve üzeri verilmedi ve 2 saat icinde sular kesiliyor maalesef .once bi arastirin ondan sonra kac saat kesinti yaptiginizi soyleyin
Sizin hicbir seyden haberiniz yok maalesef
Mavra okuma başkan. Sorunu çözemiyorsan İstifa et beyefendi istifa et hemde ivedi olarak istifa et.
Adamlar İstanbul gibi yerde 30 milyon insana susuzluk çektirmiyorlar bizim malatyamızın dibi su yataklarıyla dolu maalesef bu suyu kullanamıyorlar bunların belediyecilik yapmak gibi bir niyetleri yok koltuk sevdaları var bu insanlar belediyecilik yapacağız deyip bu yerlere geliyorlar insanları kandırmış oluyorlar o bir dünyada bunun hesabını verecekler yaradana
iyide gece sınırlama getirsinler ona bişey diyen yok. fakat gündüz erken saatlerden gece yarılarına kadar sular kesik. bizim sorunumu bu. özellikle haftasonları su bulmak mümkün değil.
Peki bu malatyanın sorunuyken bunun faturasını neden bu mahalleler ödüyor