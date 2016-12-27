‘Depo Bağlantısı Dahi Sağlayamayan’ MASKİ Kusursuzmuş!

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Malatya’da son günlerde sıkça yaşanan su kesintilerinin nedenini açıklayarak, “Suları biz kesmiyoruz, yeterli değil. Beklenmeyen ani düşüş biraz sistemin dengesini bozdu” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir (fotoğraftaki), İHA’ya yaptığı açıklamada, Malatya’da sık sık yaşanan su kesintilerinin nedeni açıklayarak, yapılan çalışmaları anlattı.

“Geçmiş 15 yıllık tabloya baktığınızda en kurak yıl”

Genel Müdür Özdemir, şebeke hatlarında uzun süreli bir çalışmanın söz konusu olması nedeniyle MASKİ’nin özellikle gece saatlerinde su arzında sınırlamaya gideceğini ifade etti. Özdemir, “Şebeke hatlarımızda uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdiğimizden dolayı özellikle gece saatlerinde zaman zaman su arzında sınırlandırmaya gidebiliyoruz. Onu bilmemiz lazım. İkincisi de şuan yaşadığımız sıkıntının sebebi Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığımız tabloya bakıldığında yıllara göre bu yılki yağışın çok düşük olduğunu görüyoruz. 2016 verisi henüz yok ama 11 aylık veri metrekareye 222 Kilogram yağış düştüğünü gösteriyor. 2013’teki rakama baktığınızda da 220 civarında. Geçmiş 15 yıllık tabloya baktığınızda en kurak yıllar bu iki yıl olarak gözüküyor. Dolayısıyla kaynakta suyumuz çok azaldı. Bu azalmayı bekliyorduk biz. Ona göre tedbirlerimizi aldık, sondajlarımız var.”dedi.

-“Su arzını azaltmış durumdayız, suları geceleri keseceğiz”

Özdemir, su kesintilerinin nedeni ise Kasım ve Aralık ayında su kaynaklarının aniden azalma göstermesi olduğunu ifade ederek, “Son 4 ayda 3 bin 200 saniye olan debi, şuan 2 bin 100 saniye civarında. Bizim asıl beklediğimizin dışında gelişen olay ise son debi 1 ayda 314 litre saniye azaldı. Normalde bu Kasım -Aralık ayı içerisidir ve sulamalar bitmiştir. Bu beklemediğimiz bir düşüştü. Ancak tedbir almıştık. Bu 314 litre saniyelik sıkıntıdan dolayı biraz su arzını azaltmış durumdayız, suları geceleri keseceğiz. Bizim normalde kesintimiz yok, suların yetmediğinden kaynaklanıyor. Suları biz kesmiyoruz, yeterli değil. Tabi yeterli değil diye hiçbir şey yapmadan durduğumuz da yok. Sondajlarla takviye yapıyoruz. Ona rağmen son 1 aydaki, kış ayındaki beklenmeyen ani düşüş biraz sistemin dengesini bozdu. Onun da şöyle bir sıkıntısı var; geçmişte farklı belediyelerin kendi imkanlarına göre yaptıkları şebekeler suyu bir birine aktarmakta zorlanabiliyor. Suyumuz olsa da bir depodan bir depoya aktaramıyoruz. Zaten ona yönelik düzeltme çalışmalarımız var. Bu da zaman alacak bir şey” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız sıkıntı belki 1 ay sonra toparlayacaktır”

Özdemir, bazı mahallerde yenileme çalışmaları yaptıklarını da vurgulayarak, “Çavuşoğlu ve Salköprü bölgesiyle paylaşmıştık. O bir tanesi yaklaşık 3, 3 buçuk milyon civarında bir rakam tutuyor. O bölgeye 78 litre saniye su veriyorduk. İkinci katlara suyumuz çıkmıyordu ve 3 günde bir arıza geliyordu. Orayı bitirdik, 18 litre saniye su veriyoruz. Arızayı giderdik ve katlara su çıkmama sorunu bitti. Malatya’nın genelinde şebekelerin yıpranmasından kaynaklı böyle sorunlarımız var. Dolayısıyla onları uzun vadede çözmemiz gerekiyor. Buraları yaparken böyle arada kesintilerimiz olacaktır. Şuanda geçici olarak yaşadığımız sıkıntı belki 1 ay sonra toparlayacaktır. Ama bu sürede geceleri su arzını biraz sınırlandıracağız” diye konuştu.

MASKİ’nin kanal seçimi!

Bu arada, bazı basın kuruluşlarının büyük boyutlara ulaşan susuzluk sorunuyla ilgili görüşme taleplerine sürekli olumsuz yanıt veren MASKİ yöneticilerinin, çok sayıda mahallede su sıkıntısının had safhaya ulaşması ve yoğunlaşan tepkiler üzerine, yalnızca belediye yönetimine yakın olan ve son günlerde Malatya’daki 70 yıllık Atatürk Anıtı’nın ‘uygunsuzluğu’ iddiasıyla kentte gündem oluşturma çabası içerisine giren bir TV kanalını tercih ederek açıklamalarını oradan yapmaları da eleştirilere yolaçtı.

iha- malatyahaber.com