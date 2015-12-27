‘Süt Kalitesinin Artması İçin..’

Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde, sahaya çıkılarak keçilerin kan ve süt örneklerinin alınması üzerinde araştırma çalışması Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde başlatıldı.

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Genetik Ana Bilim Dalı’nın yürüttüğü TÜBİTAK araştırma projesine Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ile başlandığını dile getiren Doç. Dr. Gülcihan Şimşek ve Dr. Murad Gürses özellikle bu projenin ülke hayvancılığına destek amaçlı keçi sütü kalitesinin arttırılması için başlatılmış bir çalışma olduğunu ve bu kapsamda araştırmaya ilk olarak Malatya’da başlanılması konusunda öncülük eden birlik yetkililerine teşekkür ettiler.

“Araştırma, ülkemizde yetiştirilen keçi ırklarının moleküler karakterizasyonu ve keçilerde süt kalitesinin arttırılması için yapılan faydalı bir çalışmadır. Bu çalışmaya ilk olarak Malatya’da yetiştirilen Kıl Keçileri ile başlanmıştır”diyen Şimşek, diğer iller ile devam edileceğini belirtti.

Şimşek, “Bu iller ve ırklar ise Antalya, Burdur, Ankara, Van, Kilis, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığ olup diğer ırklar ise Ankara, Kilis, Halep, Norduz, Honamlı, ve Saanen keçileridir. Burada amaç proje sonuçları doğrultusunda keçi ırklarında kappa-kazein geni polimorfizmlerinin belirlenmesi ve süt bileşimi üzerine etkilerinin ortaya konulması ve bu konuda üreticileri bilgilendirip uygun teke kullanımını sağlamaktır” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği İhsan Akın da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye yetiştirilen keçi ırklarının genetik yapılarının DNA düzeyinde belirlenmesi ve süt kalitesi ve veriminin arttırılması konularını içeren bir konu olup bu tür ve buna benzer konuların önemini dile getirdi.