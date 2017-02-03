Sutopu’na Kadın Eli Değdi

Sutopu Federasyonu, Sutopu Malatya İl Temsilciliği görevine atama yapılarak Şule Gürsoy’un getirildiği bildirildi.

Sutopu Malatya eski İl Temsilcisi Vahap Karaaslan’ın Sutopu Federasyonu tarafından Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne atanmasından sonra göreve Gürsoy’un atandığı belirtildi.

Beş yıldır Sutopu Malatya İl Temsilciliği görevini yürüten Vahap Karaaslan, Şule Gürsoy’a yeni görevinde başarılar diledi.

Sutopu Malatya İl Temsilciliği görevine atanan Şule Gürsoy ise sutopu branşında Malatya’nın iyi bir ivme yakaladığını kaydederek, devraldıkları bayrağı en iyi yerlere çıkarmak için çalışacaklarını ifade etti.

Gürsoy, “Türk sutopuna ve Malatya’ya layık olmaya çalışacağım. Gençlerimiz çok azimli ve her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Dilerim ki sutopu branşında sporcularımıza ce camiamıza faydalı olurum” diye konuştu.

23 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 4.Olağan Genel Kurul’un ardından yeni dönem il temsilcileri de göreve atandı. Türkiye Sutopu Federasyonu’nun önerisi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün onayı ile illerde görev yapacak olan sutopu il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi ve böylelikle önceki dönem 26 olan il temsilci sayısı 43’e ulaştı.

Yeni Malatya Gazetesi