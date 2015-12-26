Suyumuzun ”Klor” Raporu..

Malatya’da içme suyu kaynaklı salgın hastalığın ardından, suyun yeterince klorlanmadığı, bu nedenle sudaki kirlenmeden kaynaklanan hastalığın salgına dönüştüğü yolundaki saptamaların ardından, klorlama artırılırken, yapılan son incelemelerde “klorsuz su numunesi”ne rastlanmadı.

Malatya’da sudaki kirlenmenin yanı sıra son tüketim noktalarında alınan numunelerin bir çoğunda, sudaki kirlenmeye karşı “dezenfektan” olarak kullanılan klora rastlanmamıştı. Salgın hastalığın ardından önerilen önlemlerin en başında suda “hiper” klorlamaya geçilmesi geliyordu.

Gündüzbey’deki ana kaynağın dışında, kentteki 8 dağıtım deposunda da klorlamaya başlanırken, bunun etkisi salgının ortadan kalkması olarak görülmüştü.

20 NUMUNENİN SONUCU..

Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Malatya Merkez İçmesuyu Şebekesi Klor İzleme faaliyetlerinin sürdüğü, son olarak aynı gün 09.30- 14.35 saatleri arasında şehrin çeşitli bölgelerinden alınan içmesuyu numunelerinde “bakiye klor değerleri”nin saptandığı bildirildi.

Numune alınan semtler ve bakiye klor değerleri şöyle:

-Sivas Caddesi Çetinkaya Market 1,0 ppm,

-Toptancılar Sitesi Çay Ocağı 0,4 ppm,

-Hanımınçiftliği Bilim Koleji 0,2 ppm,

-Hanımınçiftliği Merkez Bakkaliyesi 0,3 ppm,

-Hidayet Mahallesi Taştepe Camii 0,3 ppm,

-Sanayi Sitesi Cami Çeşmesi 0,6 ppm,

-Yeşiltepe Market önü Çeşmesi 0,7 ppm,

-MAŞTİ önü Umumi Çeşme 0,4 ppm,

-Yakınca Belediye Bürosu Özsan Sanayi 0,4 ppm,

-Onbin Konutlar Özaslan Kömür Ardiyesi 0,4 ppm,

-Fırat Mahallesi İpek Cad İpek Pide Fırını 0,5 ppm,

-Kernek Taksi Durağı Çeşmesi 0,5 ppm,

-Mücelli Sağlık Ocağı Önü Umumi Çeşme 0,4 ppm,

-Paşaköşkü 9. Sokak Deniz Pide Fırını 0,4 ppm,

-Paşaköşkü Su Teknik Şefliği 0,4 ppm,

-Yeşilyurt Cad Hacı Kalender Çeşmesi 0,4 ppm,

-Abdulgaffar Mah. Gazi Lisesi 0,4 ppm,

-Tevfik Temelli Cad. Doğan Erkek Kuaförü 0,4 ppm,

-Sağlık Müdürlüğü Bekleme Odası-Sıtmapınarı 0,5 ppm,

-Belediye önü umumi çeşme 0,5 ppm.