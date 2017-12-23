‘Suyun Büyüsü’ Sergisi Açıldı

Vali Ali Kaban, “SUYUN BÜYÜSÜ” Suluboya Resim Sergisinin açılış törenine katıldı.

Kongre Kültür Merkezi Fehmi Kolçak Sanat Galerisinde yapılan ilk etkinlik olan ve 54 sanatçının eserlerinin sergileneceği “SUYUN BÜYÜSÜ” Suluboya Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

2012 yılında kurularak her yıl Uluslararası Festivaller düzenleyen ve suluboyanın yaygınlaşmasını ilke edinen dernek üyelerinin eserlerinden oluşan ulusal sergiye Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Ayşın Keskiner, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi açılış kurdelesini keserek açılışını yapan Vali Kaban, sanatçıların yapmış olduğu eserleri tek tek gezerek inceleyip sanatçılardan bilgiler aldı. Sergide suluboya portre resim çalışmasını yapan aynı zamanda resim öğretmeni olan ressam Bulut Can’ı bir süre izleyen Vali Kaban, bu güzel çalışmasından dolayı teşekkür ederek sanatçıya başarılar diledi.

Vali Kaban yaptığı konuşmasında, “İl Kültür Müdürlüğümüz bünyesinde uzun süredir kullanılmayan atıl kalmış olan salonumuzun bir canlı faaliyetle sulu boya resimlerle tekrar sanat dünyamıza kazandırılması anlamında açılısını yapmış olduk. Bu anlamda sanatın özellikle resmin bir toplumdaki kendini ifade ediş biçimi olarak önemi hiçbir şekilde yadsınamaz. Bunu da ciddi anlamda zor olan sulu boya gibi bir alandaki şu gezdiğimiz şahane eserleri görerek biz de mutlu olduk. Biz de çok faydalandık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Burayı artık aktif olarak kullanacağız. Aktif bir şekilde bütün sanatsal çalışmalarda kullanmaya devam edeceğiz. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Levent İskenderoğlu’ na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sergide, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. doç. Dr. Ali Ayhan ve Rüveyda Ayhan mini bir klasik müzik konseri verdiler.

Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Keskiner sergiye katılımlarından dolayı günün anısına Vali Kaban’a teşekkür plaketi takdim etti. Daha sonra sanatçılarla bir süre sohbet eden Vali Kaban buradan ayrıldı.

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