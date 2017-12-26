“Suyun Hastanesi Kurulmuş”

AKP Genel Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a, MASKİ ziyareti sırasında, brifing vererek, işletmenin bölümlerini ve laboratuvarlarını gezdiren Genel Müdür Özgür Özdemir, “Hedefimiz kaynaktan çıkan suyu aynı kaliteyle vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmak”dedi.

Çalık’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte MASKİ’ye yaptığı ziyarete ilişkin, kurumun basın bülteni şöyle:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Sayın Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Hakan Kâhtalı MASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundular. MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında bulunan Hangar’ı,Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük laboratuvarını, SCADA Sistem odasını ve konferans salonunu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

“Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor”

“Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ilçelerimizde altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Arapgir İlçemizde bu yıl içinde çalışmalara başlayacağız. Malatya merkezde kayıp kaçak su kullanımıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Malatya Merkezi 83 alt bölgeye ayırarak Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın sonunda dış müdahaleler olmadığı sürece sıkıntı yaşanmayacak. Hedefimiz Malatya’nın kaynaktan çıkan suyunu aynı kaliteyle vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmak. Bu anlamda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

“MASKİ Şehrimize Hizmet Ediyor”

“MASKİ’nin idari yapılanması, sahada yapılan çalışmalar, sistem ve kurumsallaşmaya yönelik geldiği noktayla alakalı Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir bizlere brifing verdi. Son derece gelişmiş bir laboratuvara sahip olan MASKİ İdari binasında şehrimize hizmet veriyor. Malatya merkez suyunu kaptajdan çıkışından aboneye ulaşıncaya kadar her bölgesinin planlanması yapıldı. Malatya merkezi 83 alt bölgeye ayrılarak, 25 bölgenin çalışmasını gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla kayıp kaçak su kullanımını en aza indirerek yaklaşık olarak 500 litre suyu sisteme kazandırdık. Merkezde 739 cadde ve sokakta çalışmalarıyla şehrin merkezinde tamamen bir inşaat çalışması yaptık. Altyapı yatırımlarımız için anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 11 ilçemizin 9 tanesinin altyapısını yeniliyoruz. Bu kapsamda MASKİ 2.200 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlam bir altyapı ile Malatyamızın 50 yıllık geleceğini inşa ediyor.” dedi.

“Altyapıya 330 Milyonluk Yatırım”

Sözlerine teşekkürle başlayan Öznur Çalık: “Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir’in brifinginde yıllardır Malatya’nın yer altında bulunan su borularının halini gördüm. Sağlıksız altyapı hizmetlerinin olduğu bir Türkiye’den yerel yönetimlerin ne demek olduğunu bilen bir Türkiye’ye geçmiş vaziyetteyiz. Genel Müdürümüzün sunumuna başladığı andan itibaren yapılan çalışmalarını dikkatle dinledim. MASKİ tarafından 2.200 kilometre altyapı hattı çalışması yapılmış. Altyapı hizmetleri görülmeyen ve çalışmaların yapıldığı bölgeye rahatsızlık veren hizmetlerdir. Bu hizmetler yapılırken tabi ki sıkıntılar yaşanacak. Vatandaşlardan ciddi anlamda çalışmalar hakkında şikâyetler geliyordu. Bugün dinlediklerimle; Malatya’nın içmesuyunun tamamen sıkıntılardan bertaraf edilerek, sağlıklı hale getirildiği bir tablo gördüm. MASKİ Genel Müdürlüğü 750 kişiyle Malatya’ya ve geleceğimize hizmet veriliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda suyun hastanesi kurulmuş. Bir hastane titizliğiyle su sağlıktır, su hayattır düşüncesiyle bölgenin en büyüğü olan, suyun analiz edilebileceği ve uluslararası akreditasyona aday modern analitik bir laboratuvar oluşturulmuş.

“Arızalara Anında Müdahale ve Hızlı Çözüm”

Altyapıdaki bütün mekânlar mühendis titizliğiyle tek tek işlenmiş. Sağlık sistemindeki gibi nerede rahatsızlık varsa o rahatsızlığı anında görebilen bir sistem geliştirilmiş. Bilgisayar ortamında kaynaktan çıkan suyun musluklara ulaşması takip ediliyor. Arızanın nerde olduğu anında tespit edilip, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. ALO 185 Çağrı Merkezide bu minvalde çalışıyor. Suyun hayat olduğunu biliyoruz. 330 milyon TL değerinde suya ve altyapıya yatırım yapılmış. Bu maliyetle üst yapıya en az 30 tane bina inşa edilirdi. Ancak MASKİ Genel Müdürlüğü bu bütçeyi altyapıya ayırarak Malatya’nın 50 yıllık geleceği garanti altına aldı. Kaptaj suyunun DSİ tarafından belediyeye devrinin alınması büyük bir başarıdır. Yeni bir içmesuyunun Malatya’ya tahsisi çalışmaları devam etmektedir. Hangar’ın 10 bin metrekare kapalı alanında depolama yapılmış. Kaynaktan musluğa kadar olan arızalara hızlıca müdahale etmek için 1 yıllık malzeme depo edilmiş. Kullanım ömrünü tamamlamış boruları, 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yenileyerek modern ve sağlam bir Malatya inşa ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e sessiz sakin ve reklamdan uzak yapmış oldukları çalışmalar için bir Malatyalı olarak teşekkür ediyorum. Vatandaş olarak sorunu görüyoruz üretilenleri görmüyoruz. Yapılan bu hizmetleri geleceğimize, çocuklarımıza yapılmış yatırımlardır. MASKİ’nin hizmetlerini, yaptığı özverili çalışmaları görmeleri için herkesin MASKİ’yi ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com