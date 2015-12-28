Taahhütname Bakanda Ama.!

Boztepe Barajı olarak inşaatına başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 12.12.2012 tarihinde Ankara’da katılarak toplu açılışını yaptığı ve adını da, törene davet edilen Recai Kutan’a jest olarak Recai Kutan Boztepe Barajı olmasını istediği barajın, 27 Aralık 2013 tarihinde başlayan sulama kanalları projesinde şimdiye kadar ancak yüzde 35 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı belirtildi. Projenin yapımını üstlenen firmanın, 2014 Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na, kanal işinin 2 Haziran 2016’ya kadar tamamlanacağı yolunda verdiği yazılı taahhüdün yerine getirilmesinin çok zor olduğu değerlendiriliyor. Firma taahhüdünü yerine getiremezse, yaptırım olarak Yazıhan’a bir yüksek okul yaptıracak.

3 YIL ÖNCE HİZMETE GİRDİ, AMA…

Yazıhan ilçesinde Kuruçay üzerinde, sulama amacıyla 1997 yılında temeli atılan ancak 15 yıl sonra su tutmaya başlayan Boztepe Barajı Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başbakanlığı döneminde 12 Aralık 2012 tarihinde açılışı yapılmış ve ismi Recai Kutan Boztepe Barajı olarak değiştirilmişti. Ancak, barajın sulama kanalları yapılmadığı için, sözü konusu açılış töreninden beri barajdan bölge halkı yararlanamadı ve “göl manzarası” vermekten öte bir işe yaramadı. Daha sonra barajda su kaçağının belirlenmesi üzerine, göldeki suyun yüzde 65’i boşaltılarak, sızıntı tamiratına gidilmişti.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 35

3 yıldan beri bölge çiftçinin yararlanamadığı Recai Kutan Boztepe Barajı’nın sulama kanalları inşaat ihalesi ise 31 Ekim 2013 tarihinde yapılmıştı. İhaleyi kazanan firma ile 13 Aralık 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve proje inşaatına 27 Aralık 2013 tarihinde fiilen başlanmış, buna ilişkin tören bir yıl sonra yapılmıştı. DSİ yöneticilerinden alınan bilgiye göre; projede şuana kadar fiziki gerçekleşme oranının yüzde 35 olduğu belirtildi.

BAKANA VERİLEN SÖZ: 2 HAZİRAN 2016

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Malatya’da 27 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen temel atma ve açılış törenlerine katılmıştı. Eroğlu’nun temelini atmış olduğu projeler arasında Recai kutan Boztepe Barajı’nın sulama kanalları projesi de bulunuyordu. Törende Bakan Eroğlu, Recai Kutan Boztepe Barajı’nın sulama projesini yüklenen firmanın sahibini sahneye davet ederek iş bitirme süresi konusunda pazarlık yapmıştı.

Bakan Eroğlu ile firma arasındaki pazarlığa ve düzenlenen yazılı “Taahhütname”ye göre; Boztepe Barajı’nın sulama projesi 2 Haziran 2016 tarihinde saat 16.59’da tamamlanarak hizmete girecek. Yüklenici firma işi zamanında bitirememesi halinde de Yazıhan’a bir yüksek okul binası yaptıracak.

Bakan Eroğlu, yüklenici firmalara ödeneklerin zamanında verileceğini, projeleri kendisinin bizzat takip edeceğini söyleyerek, ödeneklerin aktarımında sıkıntı yaşanması halinde firma sahiplerinin durumu kendisine bildirmesini de istemişti.