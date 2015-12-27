Tabancayla Vurdu

Yeni Şire Pazarı’ndaki işyerinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.

Olay saat 12.45 sıralarında Yeni Şire Pazarı’ndaki bir işyerinde meydana geldi. Kayısı ticareti yaptığı bildirilen 39 yaşındaki Mehmet Ali Benice, belirlenemeyen bir nedenle 30 yaşlarındaki Deniz Eyüp D. adlı şahıs tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu.

Şüpheli olaydan sonra kaçarken, bacaklarından 2 kurşun yarası alan Benice hastaneye kaldırıldı.

FOTO: İHA