‘Tabela Var Onay Yok, Öğrenci Var Öğretmen Yok!’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiyem Ortaokulu’nun boş sınıflarda imam hatip ortaokulu açılması talimatına rağmen, Türkiyem Ortaokulunun tamamen imam hatip ortaokuluna dönüştüğünü, normal eğitim görmek isteyen öğrencilerin ise başka okullara gönderildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

ÖĞRENCİLER KENDİ OKULLARINDAN GÖNDERİLDİ

Ağbaba, “Malatya Türkiyem Ortaokulu 36 derslik, 80 öğretmen, 895 öğrencisi ile eğitimine devam ederken, bakanlığınız tarafından 2017 Ağustos ayında Malatya Valiliğine gönderilen yazıyla Türkiyem Ortaokulu bünyesinde boş dersliklerde müstakil İmam Hatip Ortaokulu açılması kararı alındığı belirtilmiştir. 2017 yılı temmuz ayında Türkiyem Ortaokulu 5. Sınıfına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ön kayıtları alınmış, bakanlıktan gelen yazıdan sonra idare tarafından bu öğrenciler ikna edilerek imam hatip ortaokuluna yazdırılmak istenmiş, kabul etmeyen öğrencilere ise ‘Ortaokul kısmı sadece imam hatip olduğu için kendilerine başka bir okul bulmaları’ istenmiştir.36 Derslikli Türkiyem Ortaokulu resmi olarak değil ama fiili olarak imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüş,tabelası olup onayı olmayan okul olarak değerlendirilmektedir.İdarecilerin takdiri ile 5. Sınıfa normal eğitim için öğrenci alınmamış, imam hatip derslerine giremeyecek olan öğretmenler ise norm fazlası oldukları gerekçesiyle başka okullara tayın istemek zorunda bırakılmıştır” dedi.

Ağbaba, “Onaysız bir şekilde imam hatip ortaokuluna dönüştürülen Türkiyem Ortaokulu ile ilgili kamuoyu baskıları artınca Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20 Şubat 2018 tarihinde yeni bir duyuru yapılmış, ilgili duyuruda Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu kademeli olarak dönüşüm kapsamına alındığından ortaokul kısmındaki öğretmenlerin imam hatip kısmına atanıp atanmayacakları konusunda bakanlıktan görüş sorulduğu belirtilmiştir.”dedi

Ağbaba’nın konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanına yönettiği sorular şu şekilde;

“Bakanlığınızın 18.08.2017 tarihli yazısında Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu, Türkiyem Ortaokulu bünyesinde okulun boş dersliklerinde açılması istenirken, Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu hangi kararınızla kademeli imam hatip ortaokulu olmuştur? Kararın tarih ve sayısı nedir? Bakanlığınızın ortaokul bünyesinde boş sınıflarda imam hatip okulu açılması talimatına rağmen, kimler tarafından 5. Sınıfların tamamı imam hatip okuluna dönüştürülmüştür? Emir kimler tarafından verilmiştir? Yazılı emir var mıdır? Öğrencilerden imam hatipte okumayı reddeden öğrencilerin zorla başka okullara gönderilmesi sonrası bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır?

2 OKUL 1 MÜDÜR

Eğitim öğretim yılı başından itibaren 5. Sınıflara eğitim veren ve okula tabelası açılan İmam hatip Ortaokulunun müdür , müdür yardımcıları ve öğretmenleri kimlerdir? Hangi mantıkla, müdürü ve öğretmenleri olmayan okula öğrenci kaydı alınmıştır? Türkiyem Ortaokulu 5. Sınıf öğretmenleri hangi yasal gerekçelerle norm fazlası gösterilip başka okullara tayın edilmiştir? Öğretmenlerin mağdur olmasına sebep olan bu norm fazlalığı işleminden bakanlığınızın haberi var mıdır? Okulun 6,7 ve 8. Sınıf öğretmenlerinin de ilerleyen tarihlerde norm fazlası olacakları düşünülürse, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için nasıl bir işlem yapılması düşünülmektedir? Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından apar topar yapılan 20 Şubat 2018 tarihli duyuruda Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu tayin yapılacak okullar arasından neden çıkarılmıştır? Madem yapılan işlem doğru ise okula neden öğretmen alımı durdurulmuştur? 5. Sınıf imam hatip öğrencilerine kimler ders vermektedir? Müstakil okul açıp öğretmenlerin olmaması düşündürücü değil midir?”

Bülten- malatyahaber.com