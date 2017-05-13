Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Beydağı Tabiat Parkında, Tabiat Turizmi Eylem Planı kapsamında “Tabiat Yürüyüşü” düzenlendi.

Yürüyüşe katılan öğrenciler, önce Malatya Yaban Hayatı Tanıtım Merkezi’ni gezerek, içleri doldurulmuş vahşi hayvanları yakından inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Müdür Vekili Şevket Bozdağ, yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, tabiat turizminin son yıllarda büyük önem kazandığını belirtti.

Tabiat turizminin amacının doğa harikası alanların insanların dikkatini cezbedecek özellikteki yerlerin tespiti, planlanması, toplumun bilgisine ve istifadesine sunulması, tanıtımın yapılması olduğunu anlatan Bozdağ, “Tabiat parkları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, fota safari, mesire yerleri, göl ve ve akarsu gibi yerlerde yapılabilecek faaliyetlerin hepsi tabiat turizmi kapsamına giriyor. ” diye konuştu.

Tabiat turizminin çok hızlı büyüdüğüne işaret eden Bozdağ, tabiat turizminin çevreyi koruduğunu ve yerel halkın refah seviyesini gözeten bir seyahat türü olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mustafa Türker, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AA