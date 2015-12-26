Tabip Odası’nda ”Meslekte Birlik Grubu” Kazandı

Malatya Tabip Odası seçimlerini, “Meslekte Birlik Grubu” kazandı. Bu grubun başkan adayı Dr. Mehmet Gündüz (üstteki fotoğrafta) 260, “Önce Hekimlik Grubu”nun başkan adayı Dr. İsak Daşdemir (ortadaki fotoğrafta) ise 182 oy aldılar.

GEÇ SAATLERDE BİTTİ..

Toplam 826 kayıtlı üyesinin bulunduğu, ancak il dışına gidenler ve faal olmayanlar nedeniyle, aktif üye sayısının 616 olduğu ifade edilen Malatya Tabip Odası’nın olağan seçimleri Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Dr. Ömer Gürbüz yaptı.

Eski başkan Dr. Mehmet Şehitoğlu’nun yeniden aday olmadığı, ancak “Meslekte Birlik Grubu”nu desteklediği seçimlere, bu grup özel hastane sahibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Gündüz başkanlığındaki liste ile katılırken, “Önce Hekimlik Grubu” adlı diğer listenin başkan adayı ise Devlet Hastanesi Genel Cerrahlarından Dr. İsak Daşdemir’di.

Oylamaya 435 üye katıldı ve bunlardan 423’ünün oyları geçerli sayıldı. Gruplar belli olmasına rağmen, “çarşaf” liste ile seçimlere gidildiği için, herhangi bir üyenin iki başkan adayına da oy verebileceği, bu nedenle iki adayın aldığı toplam oy sayısının, geçerli oylardan fazla çıktığı belirtildi.

Seçimlerden önce iki grubun “tanıtım” amacıyla dağıttığı listelerde yönetim, denetleme ve onur kurullarında seçim günü herhangi bir değişiklik olmazken, büyük kongre delegeleri her iki grupta da bazı değişikliklere uğradı. Hafta içerisinde dağıtılan listede “Meslekte Birlik Grubu” listesinde büyük kongre delegeleri arasında yeralan eski başkan Dr. Şehitoğlu, seçime giren listede delegeler arasında yoktu.

* KAZANAN LİSTE..

Tabip Odası’nın seçimlerini kazanan “Meslekte Birlik Grubu” listesindeki isimler ve aldıkları oy sayısı şöyle:

YÖNETİM KURULU (Asıl): Dr.Mehmet Gündüz (260), Dr.Mehmet Köroğlu (243), Dr.Kemal Şener(246)(İl Sağlık Müdür Yardımcısı), Dr.İbrahim Karaman (247), Dr.Fahrettin Kaplan (229), Dr.Kazım Şahin (221), Dr.Zeynel Kayan (215)

DENETLEME KURULU (Asıl): Dr.Mehmet Baş (238), Dr.Cahit Günaydın (250), Dr.Oğuzhan Yaşaroğlu (249)

ONUR KURULU (Asıl): Dr.Sezai Demirel (262) (İl Sağlık Müdür Vekili), Dr.Neşet Savaş (249), Dr.Mahmut Alaçam (235), Dr.Nasuhi Engin Aydın (247), Dr.Mustafa Şenol (253).

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ: Dr. Erhan Bakırcıoğlu (258), Dr. Vahap Orakcı (238), Dr. Mustafa Eroğlu (250), Dr. Mikail Canpolat (247), Dr. H.Bayram Zengin (239), Dr. Ali Yalçın (243), Dr. Ş.Hamit Şahin (247)

* “ÖNCE HEKİMLİK GRUBU”..

Tabip Odası seçimlerine “Önce Hekimlik Grubu” adı altında katılan liste ve aldıkları oylar şöyle:

YÖNETİM KURULU (Asıl): Dr. İsak Daşdemir (182), Dr. Mehmet Özgel (187), Dr. Suat Bulutluöz (188), Dr. Meltem Turfanda (177), Dr. Tolga Şahin (175), Dr. Nevzat Yarız (158), Dr. Adem Kölük (152),

DENETLEME KURULU (Asıl): Dr. Ömer Murat Aydın (185), Dr. Mustafa Akın (165), Dr. Şefik Durgun (158),

ONUR KURULU (Asıl): Dr. Ahmet Nesimi Diyarbakırlıoğlu (167), Dr. Selahattin Özcan (168), Dr. Tamer Gökçeoğlu (156), Dr. Hüseyin Muku (151), Dr. Erol Balanlı (179),

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ: Dr. Murat Bıçakcıoğlu (151), Dr. Şener Özgenlik (165), Dr. Turgay Karataş (178), Dr. A.Önder Türk (176), Dr. Mine Kaya (167), Dr. Erol Aslan (167) ve Dr. Ali Nak (159).