Tahkim EYMS’nin İtirazını Reddetti

Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Osman Fırat için yapılan itirazı reddetti ve 3 maçlık cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu 23 Mart 2017 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek kararlarını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün sol bek oyuncusu Osman Fırat hakkındaki PFDK’nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/811 – K.2016-2017/971 sayılı kararına itirazını inceleyen Tahkim Kurulu, yapılan inceleme sonrası kararını açıkladı.

Karşılaşmada yaşanan eylemin niteliğini oy birliğiyle “eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine” karar veren Tahkim Kurulu, ‘aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle’ Osman Fırat’ın 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasını onayladı.

Tahkim Kurulu, erteleme talebinin ise reddine karar verdi.

TAHKİM KURULU’NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Tahkim Kurulu’nun, Osman Fırat’ın itirazıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Malatya Spor Kulübü’nün, kulüp futbolcusu Osman Fırat hakkındaki PFDK’nın 16.03.2017 tarih ve E.2016-2017/811 – K.2016-2017/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin PFDK’nın kabulünün aksine FDT’nin 44. maddesinde düzenlenen “saldırı” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin saldırı şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile Cezanın da eylemin saldırı niteliğine uyan FDT’nin 44. maddesi uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re’sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Osman Fırat hakkında verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezasının onanmasına, oybirliği ile Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.

PFDK 3 MAÇ CEZA VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Ligin 24.haftasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Şanlıurfaspor’u konuk eden lider Evkur Yeni Malatyaspor’un sol bek futbolcusu Osman Fırat, kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Şanlıurfaspor’da forma giyen Artun Akçakın’ın sert hareketi ile yerde kalan Osman Fırat, kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

TFF, Evkur Yeni Malatyaspor’u “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” ile Osman Fırat’ın “rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle” PFDK’ya sevk edildi. TFF, konu hakkında kararını açıkladı ve Osman Fırat’a 3 maçtan men cezası verirken, hareketi yapan Artun Akçakın’a ise 2 maç men cezası verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi