Tahliye Talebine Red



Malatya’da 9 yıllık eşi tarafından baraj gölünde boğularak öldürüldükten sonra gömülen 3 çocuk annesi Feride Sadak’la ilgili davanın duruşması ertelendi.



Malatya’da hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 3 çocuk annesi Feride Sadak’ın (29) cesedi, başlatılan soruşturma sonrası, 4 Kasım 2010 günü şehir mezarlığı karşısındaki inşaat hafriyatının döküldüğü alana gömülmüş vaziyette bulunmuştu. Kadının başka bir kadınla gayriresmi evlilik yapan 9 yılık kocası İbrahim S. (26) tarafından önce Karakaya Baraj Gölü’nde boğulduğu, ardından cesedin torbaya konulup göle atıldığı, akabinde de Yeşiltepe’deki hafriyat alanına getirilip gömüldüğü iddia edilmişti.



İbrahim S.’nin “resmi nikahlı eşi kasten öldürme”, Selahattin Ö.’nün (25) “suça yardım etme”, Osman A. (31) ve H.A.’nın (32) da “suç delillerini yok etme ve yer değiştirme” iddiasıyla yargılandığı Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmada, taraf avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Avukatlar, MOBESE görüntüsü ve bazı telefon kayıtlarının mahkemeye getirilmesini istedi.



Mahkeme, MOBESE ve cep telefonu dokümanlarının istenmesine karar verirken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.



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