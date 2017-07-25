“Takımım İçin Elimden Geleni Yapacağım”

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening, en büyük özelliğinin uzaktan şutlar ve ayağına her gelen topla birlikte golü düşünmesi olduğunu belirterek, “Hem kendimin hem de takımın kazanması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Sarı siyahlı takımlar 1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli ileri uç oyuncusu, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ortaya koyduğu performans ve mücadele ile beğeni kazanmıştı. Hazırlık karşılaşmasında golünü de kaydeden Fernando Emanuel Dening, “Arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burada güzel bir arkadaşlık ortamı var. Çok uzaklardan geldim, iyi çalışıyoruz. Ekip için elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun içinde çalışıyorum” diye konuştu.

Golcü futbolcu, ülkesinden ilk defa yurt dışına çıktığını hatırlatarak, “Bu benim için zor oldu. İlk başta buraya gelirken biraz korkuyordum, geldikten sonra her şey değişti. Burada çok güzel bir ambiyans var. Takıma yavaş yavaş adapte olmaya başladım. Arjantin’de de zor bir futbol oynanıyor. Türkiye’de de elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Fernando Emanuel Dening, Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında bir topunun direkten döndüğü, birde gol kaydettiğini hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: “Ben uzaktan şut çekmeyi çok severim. Bu benim özelliğim. Topu ayağıma aldığımda da her zaman golü düşünürüm. Bunu turnuvaya gittiğimizde ve lig başladığında da devam ettireceğim. Hem kendimin hem de takımın kazanması için elimden geleni yapacağım.”

29 yaşında ve 1,76 metre boyundaki Arjantinli santrafor, son olarak Club Atlético San Martín (SJ takımının formasını giydi. Güncel piyasa değeri 1 milyon AVRO olan ve takımıyla sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Emanuel Dening, Club Atlético San Martín (SJ) ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydederken, 2’de asist yaptı. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 4 gol kaydetti, 1’de asist yaptı.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com