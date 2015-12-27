Takımın Yarısı Sakatlanınca!.

Malatya U-14 Liginde Yeşiltepe Stadı’nda Adafı Kartalspor’la karşı karşıya gelen Malatyaspor 7-0 mağlup durumda iken, sakatlık gerekçesiyle çıkan oyuncular yüzünden 6 kişi kalınca maç statü gereği hakem tarafından tatil edildi.

Abdullah Kalkan’ın yönettiği karşılaşmada, Adafı Kartalspor takımı Malatyaspor karşısında büyük üstünlük sağladı. İkinci yarının ortalarında, maç 7-0 Adafı Kartalspor’un galibiyetiyle devam ederken, Malatyaspor’dan değiştirme haklarının da kullanılmasıyla birlikte oyunda kalan oyuncu sayısı 6’ya düşünce, hakem oyunu tatil etti. Maçla ilgili kararın Amatör Futbol Tertip Komitesi tarafından verileceği öğrenildi.

Bu arada, Malatya Amatör Futbol Liglerinde Salı günü oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

2. Amatör Futbol Büyükler Ligi

Kaldırımgücü:0- Çatyol Belediye:1

Hekimhanspor:4- Ören Belediye Gençlik:2

Akçadağspor:1- Polat Belediye:1

U 14 Ligi

Malatya Galata:0- Kale G.Birliği:3 (Hükmen)

Malatya Fener:1- Sanayispor:1

Adafı Kartal:7- Malatyaspor:0 (Tatil Edildi)

Telekom:5- Sancaktarspor:3

Orduzuspor:1- TEKspor:7

U 16 Ligi

44 Malatya:1- Sanayispor:6

Malatya Fener:3- Orduzuspor:0 (Hükmen)

Kale G.Birliği:3- Telekom:2

Malatya İl Özel İdare:1- Sancaktar:1

Demirspor:4- Karakavakspor:2

DERLEYEN: Mehmet GÖRESİYE

FOTO: Arşiv