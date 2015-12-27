“Takımlarımızın Sayısı Arttı”

Milli Boksör Ertuğrul Erdemir, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti. 20 Nisan’da Polonya’da yapılacak olan Uluslar Arası Boks Turnuvası’na katılacak olan Ertuğrul Erdemir, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren Erdemir, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, milli boksör Ertuğrul Erdemir’in kazandığı başarılarla kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Fındıklı, milli takıma seçilen Erdemir’e başarılar dileyerek, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza her anlamda destek veriyoruz. Bu noktada alınan başarılar bizleri gururlandırıyor. Ancak bu tür başarılı sporcularımız Malatya’da uzun süre kalamıyor. Bunun altında çeşitli sebepler var. Gençlerimiz, büyükler kategorisine girince iş sorunları başlıyor. Bu tip sorunlarda, Malatya’da kurumsal takımların azlığıyla birlikte sporcularımız daha büyük takımlara transfer oluyor. Sporcularımız, bir taraftan spor yaparken diğer yandan da iş hayatlarını garanti altına almaya çalışıyorlar. Umarım Malatya’da ileriki dönemlerde kurumsal takımlarımızın sayısı artar. Çocuklarımız burada yetişir ve burada kalırlar” ifadelerini kullandı.

Milli boksör Ertuğrul Erdemir ise Polonya’daki Uluslar Arası Boks Turnuvası’nda iyi bir derece elde etmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Erdemir, 20 Mart’ta milli takım kampına katılacağını kaydederek, Polonya’daki turnuvada Malatya’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.