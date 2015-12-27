Malatya Belediyesince Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklere yönelik ”KPSS Öncesi Pratik Yöntemler” konulu konferans düzenlendi.



Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar Mehmet Karayiğit, matematikte kur sistemini anlattı.



Matematikte kur sisteminin 3 aşamadan oluştuğunu dile getiren Karayiğit, şöyle konuştu:



”Bunlar, temel matematik bilgilerini öğretmek, okul matematiğini geliştirmek, pratikleştirmek. Her bir aşama üç ay sürüyor. Her kur kendi içinde aşamalara bölünüyor. Yani 9 ay gibi kısa bir süre zarfında matematiği baştan aşağı bu yöntemle öğretiyoruz. Matematik zor olmaktan çıkıyor. Kolay anlaşılabilir bir hale geliyor. İstanbul başta olmak üzere Trabzon, İzmir, Kayseri, Ankara, Antalya gibi büyük kentlerimizden kursumuza katılmak için gelenler var. Talepler oldukça yüksek. Amacımız zor gibi gözüken fakat geliştirdiğimiz ve bulduğumuz yöntemlerle kolay hale gelen Matematiği anlatmaktır.”



Karayiğit, konferansın sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

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