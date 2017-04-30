Taliban’a Silah Bırakma Çağrısı Yaptı

Hizbul İslam’ın lideri Gulbeddin Hikmetyar 20 yılın ardından Laghman’da yaptığı ilk toplum konuşmasında Talibana silahları bırakıp görüşme masasına gelme çağrısında bulundu.

Hikmetyar, Afganistan’ın doğu bölgesinde bulunan Laghman bölgesinde 200 kişi tarafından karşılandı. Hikmetyar iki gün boyunca partisinin ileri gelenleri ile görüştü.

Hikmetyar konuşmasında Taliban hareketine yönelik olarak “Militanlara kime karşı ne için savaştığını sorun. Kime karşı savaşıyorlar? Hükumete karşı mı? Masum Afganistan halkına karşı mı savaşıyorlar? Eğer silahlarınızı bırakıp gelirseniz size ilk kardeşim diyen ben olacağım. Öne çıkın. Gelin barış ve refah hakkında konuşalım. Afganistan’da barış sürecinden konuşalım” dedi.

İleri ki günlerde Kabil’de bir konuşma yapması beklenen Hikmetyar’ın dönüşü hakkında bir çok Afganlının farklı duyguları olduğu belirtildi.

Posterlerde Hikmetyar’ın ve partisinin üyelerinin sokaklara serilmiş resimleri gösterildi.

Toplantıda bulunan Zekeriya Safari “Geçmişte yaşamak bu ülkeye hiçbir şey getirmeyecek. Eğer geçmişte yaptıklarımıza takılıp kalırsak asla ilerleyemeyiz” dedi.

Safari “Fakat aynı zamanda Hikmetyar’ın dönüşünün ülkeye barış getireceğinden emin değiliz. Çünkü bu kolay görünmüyor. Farklı fikir ve inanca sahip kişilerin çözüm için bir araya gelmeleri lazım. Bu bana kolay görünmüyor” dedi.

Hikmetyar Hizbul İslamı 1970’in ortalarında kurmuştu. Sovyet destekli hükümletin 1992’de yıkılmasının ardından kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

Hikmetyar 2003 yılında ABD Dış işleri Bakanlığı tarafından terörist olarak ilan edilmişti. Ancak Şubat ayında BM Güvenlik Konseyi ona karşı yaptırımları kaldırmıştı. Hikmetyar da böylece ülkesine geri döndü.

Kabil, iha