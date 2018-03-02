“Talihsizlikler Peşimi Bırakmadı”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu İssiar Dia, talihsiz sakatlıklar yaşadığını ifade ederek, çok çalışıp, sahalara dönerek, sezonu iyi bir şekilde tamamlamak istediğini söyledi.

Sezona çok iyi başladığını ancak talihsiz sakatlıklar yaşadığını anlatan Dia, “Talihsizlikler, sakatlıklar peşimi bırakmadı. Sezonu iyi bitirmeye çalışacağım. Geri döndüm, çok çalışıyorum. Hiç olmazsa sezonun sonunu iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağım” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dia, 2020 yılına kadar takımla olacağını ifade etti.

Senegalli futbolcu, Malatya’da çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Hem takım hem de taraftar olsun sürekli bana ilgi gösterdikleri için çok mutluyum. Bunu gelecek sene onlara iade edeceğimi düşünüyorum” dedi.

“DURUMUMUZ İYİ, DAHA DA İYİ OLABİLİR”

Dia, Evkur Yeni Malatyaspor’un son durumuna ilişkin, “Şuan ki durumumuz çok iyi, daha da iyi olabilir. Özellikle hoca değişiminden sonra çoğu kişi bize inanmadı. Bizde tam tersini ortaya koyarak, iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Kalan maçlarda maksimumum puanı alıp, daha yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Senegalli orta saha oyuncusu, Evkur Yeni Malatyaspor’a ilginin olduğunu ifade ederek, “Kulübe ve bana güzel bir ilgi var. Gazeteciler, taraftarlar, kulüp çalışanlarını da katıyorum. Bu nedenle çok çalışıp, sezonu iyi bitirmek istiyorum. O insanlara karşı bir teşekkür amaçlı bitirmek istiyorum. Bir an önce dönüp, eski İssiar’ı sahada izlettirmek istiyorum” diye konuştu.

2020 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

İssiar Dia, Evkur Yeni Malatyaspor’da 10 karşılaşmada 551 dakika görev aldı. 6 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Dia, 2 asist yaptı. Dia, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 171 dakika görev aldı. Senegalli futbolcu, 1 kez de TSYD Ankara Kupası’nda görev alırken, 76 dakika sahada kaldı.

İssiar Dia’nın Evkur Yeni Malatyaspor ile 31 Mayıs 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi