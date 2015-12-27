Talipli Teminatını Yaktı

Malatya İl Özel İdaresi’ne ait Özel İdare İş Merkezi’nin yapılan son ihalesinde bir kişinin ihale sözleşmesini imzalamaması üzerine ihale iptal edilerek, satış işlemi için yeniden ihale süreci başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi İş Merkezi için 18 Haziran 2013 günü yapılan ihaleye katılan Saim Acı adlı şahıs, muhammen bedeli 10 milyon 400 bin TL olan iş merekiz için 11 milyon 310 bin TL vererek ihaleyi kazanmıştı.

Vali Vasip Şahin tarafından ihalenin onaylanmasına karşın, Saim Acı satış sözleşmesini imzalamayınca ihale iptal edildi. Saim Acı’nın yatırmış olduğu 350 bin TL tutarındaki teminatın 312 bin TL’si kuruma kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Özel İdare İş Merkezi için 15 Ağustos 2013 günü yeniden ihale yapacak. İhalede iş merkezi için muhammen bedel olarak 10 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.