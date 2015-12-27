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Malatya Haber -

‘Tam Donanımlı Olarak Hazır’

‘Tam Donanımlı Olarak Hazır’
  • 27.12.2015
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Belediye Başkanı Cemal Akın, Yeşiltepe’deki hayvan pazarında inceleme yaptı. Akın, kurban alımı ve kesimi için pazarda bir dizi önlemler aldıklarını söyledi.

Akın’ın Hayvan Pazarı’ndaki incelemeleri ile ilgili olarak Belediye Basın Bürosu şu bülteni yayınladı:

“Kurban Bayramı öncesinde Belediye Başkanı H.Cemal Akın, Hayvan Pazarında incelemelerde bulundu.

Vatandaşların kurbanlarını rahatça alıp kesmeleri için Hayvan Pazarında bir dizi önlemler aldıklarını dile getiren Belediye Başkanı H.Cemal Akın, Kurban Bayramında kesimler için küçük ve büyükbaş hayvan kesim yerlerinin tam donanımlı olarak hazır olduğunu söyledi.

Başkan Akın, Burada küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı ayrı kesim yerleri var. Vatandaşlarımızın kurbanlarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için her şey hazırlanmış durumda dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanlarını satmak ve kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı H. Cemal Akın vatandaşların Kurban Bayramını da tebrik etti.”

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