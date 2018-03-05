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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Tam Kapasite Üretime Başladı

Tam Kapasite Üretime Başladı
  • 05.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir alana kurduğu Güneş Enerji Santralini tamamen bitirerek, tam kapasite üretime başladı.

13 bin panelden oluşuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapımı tamamlanan ve 13 binden fazla panelden oluşan Güneş Enerji Santralinde üretilen elektrik enerjisi, imzalanan sözleşme ile elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

3 milyon lira gelir

Hizmete giren Güneş Enerji Santralinden yıllık 5 milyon 250 bin kw/h elektrik enerjisi üretimi hedeflenirken, bunun karşılığında da 3 milyon lira civarında gelir bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan GES’ten üretilen enerji, yıllık yaklaşık olarak 5 bin konutun tüm enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda.

Yeni GES için çalışmalar devam ediyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yaka mahallesinde 20 bin metrekarelik bir alanda 1 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali kurulması için de çalışmalar yapıyor.

Trambüs Bakım İstasyonu çatısına da 3 bin m2’lik bir GES kuran Büyükşehir Belediyesi, Doğanın her türlü imkânını kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretir hale gelirken, bu alandaki projelerin devam edeceği belirtildi.

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Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    7 Mart 2018, 08:23

    Değil güneş paneli , Malatya ya güneşi dahi getirseniz size oy moy yok , liyakat sahibi insanları görmek istiyoruz artık ..

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  2. Merakli Malatyali dedi ki:
    6 Mart 2018, 22:31

    Guzel bir calisma, ancak merak ediyor insan:
    1- 5MW bir GES duyduklarima gore 20 milyon TLye kuruluyor. Belediye bunun finansmanini nasil karsilamis.
    2- 20 milyon TLnin geri donusu 7 yil gibi gozukuyor. Yani 7 yil sonra bu yatirim kara gececek. Paneller icin garanti suresi nedir. Zamanla bu panellerin verimi ne kadar dusecek. Sonunda sadece elimizde panel hurdalari mi kar kalacak…
    3- İhaleyi alan kim… Gerci ihale il verildi onu da bilmiyorum. Sehrimizi direklerle donatan olabilir mi…

    Yazdiklarim yanlis da olabilir… Bilen birileri aydinlatirsa sevinirim…

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    1. Bayram dedi ki:
      7 Mart 2018, 08:34

      Aydınlatayım Toprağımı!
      Toprağım, büyük ihtimalle kredi ile karşılanmıştır. Böyle tesislerin yatırımında kullanılmaya müsait krediler var. Bu tür krediler ile bankayı yatırıma ortak eder. O hesap ettiğin 7-8 yıl boyunca gelen kar bankaya gider.
      PV panellerin verimli ömrü 15 yıldır, 15 yıl sonra verimleri kabul edilemez seviyeye düşer. Dolayısıyla 7-8 yıl geri ödeme süresine sahip bir PV tesis makuldur.
      İhale noktasında seninle aynı fikirdeyim. İyi ki sen ve senin gibi malatyalılar var, var ki memleketin faydasını gözetiyorlar, soruyorlar, soruşturuyor. Ne yazık ki çalan çırpan çok milletimizde…

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  3. Malatyalı dedi ki:
    6 Mart 2018, 12:11

    Siyaset yapmadan, hasetlik etmeden projede emeği geçenlere teşekkür ettiğiniz için de ben sizlere teşekkür ederim. Siz böyle destek oldukça biz Malatyamıza daha çok güzel projeler kazandıracağız inşallah.

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  4. Mehmet dedi ki:
    6 Mart 2018, 11:41

    Malatya daki tüm kamu binalarının, tüm okulların, stadyum ve kapalı salonların catısını bunlar ile kaplasan boş tarlalara kurmaya gerek bile kalmazdı

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  5. nazim dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:35

    geç kalınmış bir çalışma ama daha çok yatırım yapılması yapılan yatırımlar vatandaşa dayalı olsun inşaallah saygılar

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  6. Kahraman dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:14

    Büyük başarı belediye adına. Ama şuan Türkiye nin en büyük ges Malatya da kuruldu. Yakında açılışı yapılacak duyarsınız. 600 dönüm arazi üzerine 29 megavat elektrik üretiyor.

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  7. Tekin06 dedi ki:
    6 Mart 2018, 08:08

    Hayret ilk kez eleştirilmemiş….Yok o zaman bir iş var bunda…Yazık şimdi orda ki güneşi bitirecek bu proje….

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  8. Vahap dedi ki:
    6 Mart 2018, 03:40

    Buranın gelirini yenimalatyaspora aktarın

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    1. KARADAYI dedi ki:
      6 Mart 2018, 10:01

      Olur. Başka..

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  9. Halil dedi ki:
    5 Mart 2018, 23:39

    çok güzel bir proje hayırlı olsun inşallah daha iyileri de yapılır hayırlı olsun başka yapmak isteyenlere de teknik destek verilirse dahada iyi olur.

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  10. 44malatya dedi ki:
    5 Mart 2018, 23:37

    Dunyaya.gunes.enerjisi.bulusunu.bulan.insanlara
    Tesekkurler.malatyamiz.icin.hayirli.bir.yatirim
    Baskana.tesekkurler

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  11. Mehmet Erikçi dedi ki:
    5 Mart 2018, 23:33

    Eeeeee valla doğru ne işe denir. Belediye güzel işler yapmaya başladı. Birde şu park ve kavşak aydınlatmalarını lede çevirseniz kaymaklı kayısı güzel işler için tebrikler emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ederim

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  12. Mehmet Erikçi dedi ki:
    5 Mart 2018, 23:27

    Bu proje de büyük emeği olan belediyenin enerji müdürlüğünü tebrik ediyorum. Belediye ye gelir getiren en büyük proje Başkanım devamını bekliyoruz işte bu

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  13. Recai dedi ki:
    5 Mart 2018, 23:03

    Boşa yapıyorsun çakır, bunuda eleştirirler… yaranamazsın malesef…

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  14. Kenan Karakaş dedi ki:
    5 Mart 2018, 22:59

    Malatya insanı çalışkandır ve ilklerin adamıdır

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  15. semih dedi ki:
    5 Mart 2018, 20:18

    TEBRİKLER işte böyle şeylerle gelin

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  16. ahmet turan dedi ki:
    5 Mart 2018, 19:44

    Maşallah, Ahmet Çakır başkanımız vizyonu ile tüm büyükşehirlere örnek oluyor. bu tip tesislerin yaygınlaştırılması lazım. Malatya ülkenin enerji başkenti olmaya adaydır. tebrikler Çakır başkan.

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