Tam ‘Karambol’ İşi!..

Malatya Belediyesi’nin, yasa gereği hissesinin yüzde 10’una ortak olması zorunluluğuna karşın, Malatya Doğal Gaz Şirketi’ne ortak olmamasına ilişkin “skandal” araştırıldıkça, vahim ihmaller yapıldığı ortaya çıkıyor.

Pegaz iken adını Kasım 2007’de, sahip değişikliğinin ardından Malatya Doğal Gaz’a dönüştüren şirketin, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan hisse dağılımı, genel kurul bilgileri ve yöneticilerine ilişkin bilgiler incelendiğinde, bugün yaklaşık 49 bin abonesi bulunan şirkete Malatya Belediyesi’nin ortak olmadığı ortaya çıkmıştı.

Malatya Belediyesi’nin yeni yönetiminin de kısa bir süre önce bu durumun farkına vardığı ve şirketle gerekli yazışmaları başlattığı belirlenirken, malatyahaber.com’un geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurduğu bu haberle ilgili şirketten herhangi bir açıklama gelmedi.

ESKİ BAŞKAN NE DİYOR?

Şirketin kurulduğu ve sahip değişikliğiyle genel kurul yaptığı dönemde Malatya Belediyesi’nin başkanı olan Cemal Akın’ın bu konuya ilişkin açıklamaları, olayın belediye tarafından ne kadar “gayriciddi” olarak ele alındığını ve büyük bir ihmalin sergilendiğini ortaya koydu.

Eski başkan Akın, “Yasal olarak yüzde 10 ortak olmanız gereken doğalgaz şirketinde belediyenin niye ismi yok?” sorusuna, “Yok yok.. Belediyenin isminin geçmemesi söz konusu değil. Belediye şirketin yasal olarak yüzde 10 ortağıdır. Yani yasal bir hak. Şirket kurulduğu zaman, belediye adına, dönemin Fen İşleri Müdürü Doğan Tarakçı’yı yönetime vermiştik. Ayrıca, belediye şirketin karına ortak. O sıralar şirket yatırım yapıyordu, yani para harcıyordu. Onun için işlerine pek fazla girmedik.” yanıtını verdi.

Antalya’da İller Bankası Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yapan eski Fen İşleri Müdürü Doğan Tarakçı ise, belediye adına kendisinin şirket yönetiminde görev alacağını bildirdiğini, bazı toplantılara da katıldığını, ancak şirket yönetimine belediye adına girmesi ile ilgili kararın “bir türlü” Belediye Meclisi’nden çıkmaması nedeniyle, bu presedürün tamamlanamadığını, dolayısıyla resmi bir temsilin söz konusu olamadığını söyledi.

Maddi sıkıntı içerisinde kıvranan Malatya Belediyesi’nin böylesine önemli bir konuda geçmişte sergilediği tavrın “gayriciddiliği” eleştirilirken, yeni belediye yönetiminin Malatya Belediyesi aleyhine olan bu durumu yargıya taşıması ve sorumlularından hesap sorması gerektiği ifade ediliyor.