‘Tanıtım İçin Önemli’

Malatya Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Tarihi Kentler Birliği toplantısı 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Toplantının programı da belirlendi.

Konuya ilişkin belediye basın bülteni şöyle:

“Malatya Belediyesinin ev sahipliğinde Malatyada düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Malatya Semineri 1 Nisan Cuma günü Malatyada başlıyor.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 1-3 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantı için Vali, Belediye Başkanları ve akademisyenlerden oluşan 450 dolayında katılımcının Malatyada toplanacağı kaydedildi.

Malatya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı işbirliği ile organize edilen Malatya Seminerine ayrıca Çekül Vakfı Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasekinin de katılacağı belirtildi.

Seminer Programı

Anemon otelde düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Malatya Semineri, 1 Nisan Cuma günü saat 18.00da açış konuşmalarıyla başlayacak. Açılışta, Vali Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı/Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen birer konuşma yapacaklar.

2 Nisan Cumartesi Seminerin ikinci günü; Belediye Başkanı Ahmet Çakırın Doğa ve Kültür Zengini Malatya ve Vali Ulvi Saranın Malatya Bütününde Her Ölçekte Koruma konularındaki sunumlarıyla başlayacak. Sunumların ardından Belde ve İlçelerde Koruma konulu oturum yapılacak. Genel değerlendirme ve soru/cevap bölümünün ardından seminere katılanlar, Battalgazi ilçesi, Beşkonaklar, İçmesuyu Kaptajı ile Yeşilyurt ve Gündüzbeyi gezecekler.

Seminer 3 Nisan Pazar günü, Darende ilçesinde yapılacak olan geziyle sona erecek.

Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tarihi Kentler Birliği toplantısının Malatyada düzenlenmesinin önemli bir organizasyon olduğunu ve Malatyanın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MALATYA SEMİNERİ PROGRAMI

1 Nisan 2011- CUMA

18.00 Açılış (Anemon Otel)

Ahmet Çakır  Malatya Belediye Başkanı

Prof. Dr. Metin Sözen  ÇEKÜL Vakfı Başkanı/TKB Danışma Kurulu Başkanı

Mehmet Özhaseki  TKB Başkanı/ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran  Malatya Valisi

Müzik dinletisi

2 Nisan 2011- CUMARTESİ

09.30 Açılış Sunumları (Anemon Otel)

Ahmet Çakır-Malatya Belediye Başkanı

Doğa ve Kültür Zengini Malatya

Doç.Dr. Ulvi Saran  Malatya Valisi

Malatya Bütününde Her Ölçekte Koruma

10.00 Oturum Belde ve İlçelerde Koruma

 Cumhur Şener  Birgi Belediye Başkanı

 Levent Ak  Mustafapaşa Belediye Başkanı

 Duran Yadigar  Niksar Belediye Başkanı

Genel Değerlendirme : Nurullah Çakır  TKB Danışma Kurulu Üyesi / Çorum Valisi

10:45-11:15 Soru / Cevap

11:30 Battalgaziye hareket

12:00-14:00 Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında öğle yemeği

14:00-15:45 Battalgazi inceleme gezisi

16:00:16:30 Malatya Beşkonaklar inceleme gezisi

16:30 Gündüzbey İlçesine hareket

16:45-17:00 Kaptaj gezisi

17:00-17:30 Gündüzbey kerpiç evleri inceleme gezisi

17:30 Yeşilyurt İlçesine hareket

17:45-19:00 Yeşilyurt Adıyaman Caddesi inceleme gezisi

3 Nisan 2011 PAZAR

09:30 Darende İlçesine hareket

10:30 Balaban Beldesi inceleme gezisi

10:00 Günpınar Şelalesi gezisi

11:30 Darendeye dönüş

12:00 Somuncubaba, Tohma Kanyonu ve Darende İlçe merkezi inceleme gezisi

13:30 Öğle Yemeği

14:00 Konukların uğurlanması”