‘Tanıtım İçin Önemli’
Malatya Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Tarihi Kentler Birliği toplantısı 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Toplantının programı da belirlendi.
Konuya ilişkin belediye basın bülteni şöyle:
“Malatya Belediyesinin ev sahipliğinde Malatyada düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Malatya Semineri 1 Nisan Cuma günü Malatyada başlıyor.
Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 1-3 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantı için Vali, Belediye Başkanları ve akademisyenlerden oluşan 450 dolayında katılımcının Malatyada toplanacağı kaydedildi.
Malatya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı işbirliği ile organize edilen Malatya Seminerine ayrıca Çekül Vakfı Başkanı hemşerimiz Prof. Dr. Metin Sözen ile Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasekinin de katılacağı belirtildi.
Seminer Programı
Anemon otelde düzenlenecek olan Tarihi Kentler Birliği Malatya Semineri, 1 Nisan Cuma günü saat 18.00da açış konuşmalarıyla başlayacak. Açılışta, Vali Ulvi Saran, Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı/Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen birer konuşma yapacaklar.
2 Nisan Cumartesi Seminerin ikinci günü; Belediye Başkanı Ahmet Çakırın Doğa ve Kültür Zengini Malatya ve Vali Ulvi Saranın Malatya Bütününde Her Ölçekte Koruma konularındaki sunumlarıyla başlayacak. Sunumların ardından Belde ve İlçelerde Koruma konulu oturum yapılacak. Genel değerlendirme ve soru/cevap bölümünün ardından seminere katılanlar, Battalgazi ilçesi, Beşkonaklar, İçmesuyu Kaptajı ile Yeşilyurt ve Gündüzbeyi gezecekler.
Seminer 3 Nisan Pazar günü, Darende ilçesinde yapılacak olan geziyle sona erecek.
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tarihi Kentler Birliği toplantısının Malatyada düzenlenmesinin önemli bir organizasyon olduğunu ve Malatyanın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MALATYA SEMİNERİ PROGRAMI
1 Nisan 2011- CUMA
18.00 Açılış (Anemon Otel)
Ahmet Çakır Malatya Belediye Başkanı
Prof. Dr. Metin Sözen ÇEKÜL Vakfı Başkanı/TKB Danışma Kurulu Başkanı
Mehmet Özhaseki TKB Başkanı/ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Ulvi Saran Malatya Valisi
Müzik dinletisi
2 Nisan 2011- CUMARTESİ
09.30 Açılış Sunumları (Anemon Otel)
Ahmet Çakır-Malatya Belediye Başkanı
Doğa ve Kültür Zengini Malatya
Doç.Dr. Ulvi Saran Malatya Valisi
Malatya Bütününde Her Ölçekte Koruma
10.00 Oturum Belde ve İlçelerde Koruma
Cumhur Şener Birgi Belediye Başkanı
Levent Ak Mustafapaşa Belediye Başkanı
Duran Yadigar Niksar Belediye Başkanı
Genel Değerlendirme : Nurullah Çakır TKB Danışma Kurulu Üyesi / Çorum Valisi
10:45-11:15 Soru / Cevap
11:30 Battalgaziye hareket
12:00-14:00 Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında öğle yemeği
14:00-15:45 Battalgazi inceleme gezisi
16:00:16:30 Malatya Beşkonaklar inceleme gezisi
16:30 Gündüzbey İlçesine hareket
16:45-17:00 Kaptaj gezisi
17:00-17:30 Gündüzbey kerpiç evleri inceleme gezisi
17:30 Yeşilyurt İlçesine hareket
17:45-19:00 Yeşilyurt Adıyaman Caddesi inceleme gezisi
3 Nisan 2011 PAZAR
09:30 Darende İlçesine hareket
10:30 Balaban Beldesi inceleme gezisi
10:00 Günpınar Şelalesi gezisi
11:30 Darendeye dönüş
12:00 Somuncubaba, Tohma Kanyonu ve Darende İlçe merkezi inceleme gezisi
13:30 Öğle Yemeği
14:00 Konukların uğurlanması”