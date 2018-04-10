Tanrıverdi İTO Meclisi’ne Seçildi

En fazla 2 dönem başkanlık yapılabilen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığı görevini, geçtiğimiz günlerde yeni seçilen başkan Mustafa Gültepe’ye devreden İşadamı hemşehrimiz Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Pazartesi günü yapılan Meslek Grubu ve Meclis Üyeliği seçimlerine aday olarak katıldı ve meclis üyeliğine seçildi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan, mevcut başkan Öztürk Oran ile Şekib Avdagiç ve Abdullah Teber’in başkanlığa aday olduğu İTO seçimlerinin Pazartesi günkü bölümünde 81 meslek grubundan 261 meclis üyesi olmak üzere 603 üyenin seçildiği, Şekib Avdagiç’le birlikte hareket eden Tanrıverdi’nin, kendi grubunda rakibine 423 oy fark yaparak 1094 oyla meclis üyeliğini kazandığı bildirildi.

İTO’nun başkan adayları Avdagiç ve Teber de, Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi’nden meclis üyeliğine aday oldular. Başkan adaylarından Avdagiç, 561 oy alarak Oda Meclisi’ne seçildi. Rakibi iş adamı Abdullah Teber’e ise komitesinden 386 oy çıktı.

İbrahim Çağlar’ın vefatı nedeniyle Aralık 2017’de İTO Yönetim Kurulu başkanlığına getirilen Öztürk Oran ise Restorasyon ve İzolasyon Meslek Komitesi’nden 154 oyla oda meclisine seçildi.

Kendi meslek komitesinde, başkan adaylarından biri karşısında kazanan ve seçim sonuçlarının ardından tebrikleri kabul eden Şekib Avdagiç, “Beraber görev yapmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızla beraber inşallah ticaretimiz, İstanbul ve ülkemiz için çok daha güzel işler yapacağız. Rabbim daha hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Tek tek sayamayacağım dostlara, dimdik duran, açık ve net katkı veren tüm arkadaşlara şükranlarımı arz ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Hikmet Tanrıverdi’nin de 14 Nisan’da yapılacak olan organ seçimlerinde Avdagiç’in yönetim listesinde yeralması bekleniyor.

Malatyalı tekstilcilerden Burhan Polat’ın Kumaş Komitesi’ne, Ömer Özpehlivan’ın da Tekstil Yan Sanayi Komitesi’ne seçildikleri ve İTO’daki Malatyalı sayısının Tanrıverdi ile birlikte 3 olduğu bildirildi.

Bu arada, Malatyalı bir grup tekstilcinin seçimlerde Hikmet Tanrıverdi’nin karşısındaki grupla birlikte hareket ettikleri öğrenildi.

– Yeni başkan 14 Nisan’da belli olacak

İTO’da itiraz süresinin ardından sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü saat 13.00 ile 17.00 arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi