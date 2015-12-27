‘Tapu Sorunları Çözümlendi’

AKP Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz, Malatya’da Hazine arazisi üzerine ev yapanların sorunlarının çözümü için yapılan girişimlerin olumlu sonuçlandığını ve arazilerin ev sahiplerine satılacağını söyledi.

Milletvekili Ömer Faruk Öz, Akpınar’daki esnafı tek tek gezerek referandum sonucundan dolayı teşekkür etti. Amaçlarının üzerlerine verilen temsil emanetini en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu ifade eden Öz, “Malatya referanduma destek verdi. Bu kez teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz. Esnaf ziyaretlerine devam edeceğim” dedi. Eskiden KOSGEB’in üretime yönelik küçük işletmelere kredi ve destek verdiğini anlatan Öz, şöyle konuştu: “Artık hizmet sektörüne ve esnafa KOSGEB tarafından kredi ve destek sağlanıyor. Önümüzdeki günler bugünlerden daha güzel olacak. Bu ülke ne çektiyse, demokrasilere yapılan müdahalelerden çekmiştir. Demokrasiye müdahalelerde bu ülke 10 yıl hep geriye gitmiştir.”

Hanımınçiftliği ve Beydağı’ndaki tapusu olmayan vatandaşların sorunlarının çözümü için bazı girişimlerde bulunduklarını ve çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirten Öz, Hanımınçiftliği’ndeki 350 haneli mahallenin yıllardan beri süren tapu sorununun çözümlendiği söyledi. Öz, aynı durumdaki Beydağı mevkiindeki vatandaşlarında sorunlarının çözümlendiğini anlattı. Öz, Malatya Belediyesi ile Hanımınçiftliği Belediyesi’nin hak sahibi vatandaşlara evlerinin bulunduğu alanı uygun bir bedelle satacağını bildirdi.

Esnaf ise Milletvekili Ömer Faruk Öz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.