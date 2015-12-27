Tapu’da SMS Dönemi

Tapu Müdürlüğü’nde SMS Bilgilendirme Programı başladı. Yeni hayata geçirilen sistemle, vatandaşlar evraklarını tam olarak teslim ettikten sonra cep telefonlarına işlem ile ilgili mesajlar gelecek.

Malatya Tapu Müdürü Ramazan Sağlam, vatandaşların müracaatları sırasında cep telefonu numaralarını aldıklarını ve işlemler bitince “İşleminiz tamamlandı” şeklinde kısa mesaj geçtiklerini söyledi. Sağlam, vatandaşların dosyasındaki evrakların tam olması halinde, Tapu Dairesi’nde beklemelerine gerek kalmadığını ve diğer işlemlerini gidip dışarıda takip edebileceklerini söyledi. Sağlam, beklemek isteyenlerin de salonda oturarak işlemlerini takip edebileceklerini kaydetti.