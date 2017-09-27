Taraftar Bilet Fiyatlarından Şikayetçi
Süper Lig’in 7. haftasında Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor – A. Konyaspor maçı biletleri satışa sunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.
Yeni stadyumdaki ikinci müsabaka olma özelliğini de taşıyan A. Konyaspor maçının biletleri Passolig üzerinden satılmaya başlandı. Ligin 5. haftasında Malatya’da oynanan Bursaspor maçının aksine biletlerin yüksek fiyattan satışa sunulması taraftarın tepkisine neden oldu. Birçok taraftar şikayetini sosyal medya üzerinden dile getirerek, yönetime tepki gösterdi. Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor – A. Konyaspor maçı biletleri, Doğu Üst 15, Doğu Alt 20, Batı Üst 25 TL, Batı Alt 30 TL’den satışa sunuldu.
Bu arada Bursaspor ile oynanan müsabakada çirkin tezahüratta bulunduğu yönünde rapor tutulmasından dolayı Batı Alt Tribünü D Blok’taki taraftarlar A. Konyaspor maçını izleyemeyecek.
iha
Yazık çok yazık Malatyahaber bu nasıl bir haber başlığı 30 tl veremeyecek taraftar stada gelmesin Göztepenin bilet fiyatlarını açın bakın 212 tllik biletler yarım saat içinde tükendi şurda en pahalısı 30 tl olan bilet fiyatlarına çok diyorsunuz tff 1. ligde oynamıyoruz türkeye süper liginde oynuyoruz bırakın artık şu boş haberleri takımımıza sahip çıkalım o kadar bekledik erken gitmeyelim. Hep destek tam destek Malatya’m
Sonuna kadar katılıyorum. Bir paket sigara parası neredeyse bundan kim şikayetçi ise otursun radyodan dinlesin maçı.
1 milyon nüfuslu malatyada bu fiyatları ödeyecek 25 bin kisi yoksa zati soylenecekte soz yok demektir bi bakın bursaya eskisehire konyaya kac paraymis biletler ve kac kisi digiyormus stadda yer kaliyormuymus
Ya bi gidin be kardeşim ne pahalısı herseyde beleş olsun istiyorsunuz azda kulübe katkiniz olsun hava atmak icin parayı sorun etmeyenler takima destek olmaya gelince 3 kurusluk bilet parası fazla diyor ayıp
bilet fiyatları gayet normal.. yönetim stada hem bedavacı taraftar alıyor hem de bilet fiyatlarını düşük tutarak , taraftar kalitesini aşağıya çekiyor.. düşük kalitede ki insanlar hem kendi yerine oturmayarak bir türibin kaosu yaşatırken hem de küfür ederek takımı ve şehri değersizleştiriryor.. yönetim dürüst olmalı ve artık bedavacı taraftarları stada sokmamalı.. ayrıca özel güvenlik ne işe yarıyor? kameralar ne işe yarıyor? küfür ederek düzgün seyircilerin ceza almasına ve rahatsız olmasına kimin ne hakkı var. ayrıca sigara içilmesine fırsat vererek özellikle küçük yaşta ki taraftarların yaşamı da tehlikeye sokuluyor..
elbete pahalı
oysakı yönetim ne yapıp ta ben seyirciyi stada getirebilirim diye düşünmeli, en azından bu yıl fytlardan dolayı stada gelmeyen olmasın demeliler.5 10 20 tl bilet fiyatları için ideal olur.