Taraftarı Maça Getirme Kampanyası

Fenerbahçe maçı sonrası kırgın olan taraftarların Gençlerbirliği karşılaşmasında stada gelmesi için taraftarlar arasında ‘Sende gel’, ‘Sen yoksan bir eksiğiz’ kampanyası başlatıldı.

Süper Ligin 25.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında uygulanan fahiş fiyat nedeniyle taraftarlar tepki göstermişti. Sarı kırmızılı yönetim, uygulanan bilet fiyatı politikası nedeniyle tepki gösteren taraftarların Gençlerbirliği karşılaşmasında stada gelmesi için çağrıda bulunurken, Malatyaspor Taraftarlar Derneği, videolarla taraftarları maça davet ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve spor programcısı Ertem Şener’in de dahil olduğu kampanya büyürken, şuana kadar 3 bin biletin satıldığı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden, “Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağımızın maçın geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Yönetimimizi aldığı bu karar için kutluyorum. Vefakar ve cefakar taraftarlarımızın hem takımımıza,hem de kahramanlarımıza destek için stadı dolduracağına inanıyorum” mesajını yayınladı.

Spor programcısı Ertem Şener ise, sarı kırmızılı formayla, “Sevgili hemşerilerim Cumartesi günü saat 13.30’da hepimiz Malatya’dayız, Malatyaspor’umuzun yanındayız. Sende formanı kap, atkını kap ve gel. Eğer Malatyalıysan, Malatyaspor’u seviyorsan; Malatyaspor’u eğer sahipleniyorsan sende bu formaya sahip çık” mesajını yayınladı.

Küçüğünden büyüğüne kadın erkek birçok taraftar ise sosyal medya üzerinden ‘takımını yalnız bırakma’ diyerek, herkesi Cumartesi günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda olup, takıma destek vermeye davet ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi