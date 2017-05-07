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Malatya Haber -

“Taraftarı Potansiyel Suçlu Görmek Kabul Edilemez”

“Taraftarı Potansiyel Suçlu Görmek Kabul Edilemez”
  • 08.05.2017
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana İl Spor Güvenlik Kurulu’nun Adana Demirspor maçına Yeni Malatyaspor taraftarının alınmaması kararını eleştirerek “Malatyaspor taraftarını potansiyel suçlu görüp, maç izlemelerine izin vermemek kabul edilemez. Alınan karar mutlaka gözden geçirilmeli ve yanlıştan dönülmelidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana İl Spor Güvenlik Kurulunun Yeni Malatyaspor taraftarıyla ilgili kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ağbaba, “Bütün siyasetçilerin, Malatya’da yaşayan herkesin görevi Yeni Malatyaspor’a sahip çıkmak. Yeni Malatyaspor sadece Malatya’da yaşayan Malatyalılar için değil, Türkiye’nin her yerinde yaşayan Malatyalılar için önemli. Yeni Malatyaspor Türkiye ile aramızda köprü görevi görüyor. Hepimizin, takıma  sahip çıkması lazım.” Dedi.

Ağbaba, Adana İl Spor Güvenlik Kurulu’un aldığı kararı eleştirerek “Bu yasak, sadece taraftarı takımdan ayırmak değil, aynı zamanda takımı da destekten mahrum bırakmaktır. Ve haksız rekabet yaratmaktadır. Taraftarın olay çıkarma ihtimalinden hareketle maç izlemelerini engelleyeceğinize, gerekli tedbirleri alıp maçın kardeşçe bir ortamda geçmesini sağlamalısınız. Bu karar sadece Malatyaspor taraftarına değil aynı zamanda Malatya’ya da yapılan bir haksızlıktır. Ve mutlaka yanlıştan dönülmeli, taraftarımızın takımının yanında , tribünlerde yerini alması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, Adana Demirspor karşılaşmasında Yeni Malatyaspor takımına başarı dileklerini iletti.

FOTO: Arşiv

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