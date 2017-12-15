Taraftarlara Almanya Hediyesi

Almanya Frankfurt Derebeyleri temsilcisi Çetin Akbaba, Galatasaray karşılaşması için hazırlık yapan Evkur Yeni Malatyaspor’un taraftar grubu Derebeyleri’ne megafon hediye etti.

Avrupa’da yapılanmaya giden Derebeyleri’nin Almanya’da ki yapılanmasında Frankfurt temsilcisi olan Çetin Akbaba Galatasaray maçı hazırlıklarını yapan Malatya Derebeyleri’ne tribünde kullanmaları için megafon hediye etti.

Megafonu Derebeyleri adına alan Murat Alpay, Çetin Akbaba’ya teşekkür ederek, “Bizi düşünen Frankfurt temsilcimiz Çetin Akbaba, tribüne bizimle beraber aynı havayı teneffüs eden tam bir Malatyalı ve Malatya sporlu bir abimiz. İnanın onunla aynı takımı desteklemek gurur verici bu anlamlı hediyesi için bir daha teşekkür ediyorum” dedi.

Akbaba ise Evkur Yeni Malatyaspor’un ortak sevdaları olduğuna dikkat çekerek, “Bende Malatyalı ve Malatyasporlu olduğum için gururluyum. Malatyaspor ortak sevdamız. Derebeylerinin tribünde kullanacağı bu megafonu getirmem çokta önemli değil. Yeter ki onlar kullanabilsin. Eğer kullanırlarsa mutlu olurum. İyi ki Malatyalıyım ve Malatyasporluyum” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi