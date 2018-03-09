Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi.

Ligde iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Bulut, 9 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet aldıklarını anımsattı.

Bulut, iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, “İnşallah bu gidişatı devam ettirebiliriz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bu iyi gidişatı, Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyoruz. Üzerine koyarak diğer maçlara da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Fenerbahçe karşılaşmasına her maça olduğu gibi ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Bulut, şunları söyledi:

“Özel bir önlem olmayacak. Sonuçta hem defans hem de hücum anlamında yapmamız gerekenleri yapmaya çalışacağız. Onun üzerinde çalışıyoruz. Tabi ki karşımızda güçlü, şampiyonluğa oynayan bir rakip var. Zor bir maç ama her maça hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz.”

Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası üç teknik adamla yolların ayrıldığının hazırlatılması üzerine, “O tür şeylere pek girmek istemiyorum. Ben, ekibim ya da futbolcularım biz kendi işimizi yapıyoruz. İşimizi güzel ve doğru yapmaya çalışıyoruz. Diğer takımlarda ne oluyor ne bitiyor bizi pek fazla ilgilendirmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ya da cezalı olmadığını kaydeden Bulut, “Ufak tefek sakatlarımız vardı ama ciddi bir problem yok. Sağlık ekibimiz o anlamda da iyi işler yapıyor. Bizim tarafımızdan bütün futbolcuların hazır olması güzel” dedi.

Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “İyi bir gidişatımız, yükselişimiz var bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunu devam ettirdiğimiz zaman yanımızda taraftarlarımızı da istiyoruz. Yanımızda taraftarlarımızın olması bizim için çok önemli. Buraya gelişimizde onların büyük bir katkısı var. Onlar her zaman yanımızda olduğunda neler başarabildiğimizi zaten herkes görüyor. Taraftarlarımızın stadı doldurmalarını bekliyoruz. Taraftar açısından dört büyüklerden sonra beşinci altıncı sırada gelen bir takımız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi