“Taraftarlarımızın Stadı Doldurmalarını Bekliyoruz”
Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, ligdeki iyi gidişatlarını Fenerbahçe karşısında alacakları iyi sonuçla sürdürmek istediklerini söyledi.
Ligde iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Bulut, 9 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet aldıklarını anımsattı.
Bulut, iyi bir gidişatlarının olduğunu belirterek, “İnşallah bu gidişatı devam ettirebiliriz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bu iyi gidişatı, Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyoruz. Üzerine koyarak diğer maçlara da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Fenerbahçe karşılaşmasına her maça olduğu gibi ciddi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Bulut, şunları söyledi:
“Özel bir önlem olmayacak. Sonuçta hem defans hem de hücum anlamında yapmamız gerekenleri yapmaya çalışacağız. Onun üzerinde çalışıyoruz. Tabi ki karşımızda güçlü, şampiyonluğa oynayan bir rakip var. Zor bir maç ama her maça hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz.”
Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası üç teknik adamla yolların ayrıldığının hazırlatılması üzerine, “O tür şeylere pek girmek istemiyorum. Ben, ekibim ya da futbolcularım biz kendi işimizi yapıyoruz. İşimizi güzel ve doğru yapmaya çalışıyoruz. Diğer takımlarda ne oluyor ne bitiyor bizi pek fazla ilgilendirmiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ya da cezalı olmadığını kaydeden Bulut, “Ufak tefek sakatlarımız vardı ama ciddi bir problem yok. Sağlık ekibimiz o anlamda da iyi işler yapıyor. Bizim tarafımızdan bütün futbolcuların hazır olması güzel” dedi.
Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “İyi bir gidişatımız, yükselişimiz var bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunu devam ettirdiğimiz zaman yanımızda taraftarlarımızı da istiyoruz. Yanımızda taraftarlarımızın olması bizim için çok önemli. Buraya gelişimizde onların büyük bir katkısı var. Onlar her zaman yanımızda olduğunda neler başarabildiğimizi zaten herkes görüyor. Taraftarlarımızın stadı doldurmalarını bekliyoruz. Taraftar açısından dört büyüklerden sonra beşinci altıncı sırada gelen bir takımız” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Taraftara ve kulübe yazık oldu.Yönetim keşke mantıklı davransaydı…
Evet hoca seninle ilgisi yok yönetim çok acemi ve vurdumduymaz bu kadarı boş Bir yönetim olmaz
SAYIN hocam bu fiyatla nasıl gelelim maça
Erol hocam şu takımı adam eden sizsiniz.. Bizler sizi seviyoruz değer veriyoruz ama bu hafta içi yaşananları görüyorsunuz taraftarı nasılda bir anda soğuttular.
Ulusal medya Yeni Malatyaspor -F.Bahçe maçına kilitlenmiş.F.Bahçenin kazanması için neredeyse F.Bahçeye doping uyguluyorlar.Diğer takımlara karşı böyle taraflı bir yayın politikası ne görüldü ne de duyuldu.Bu durum karşısında fedekarlık yaparak stadı dolduralım.Maçta 90 dakika boyunca her hangi bir olaya meydan vermeden fair play kuralları çerçevesinde
takımızı coşkuyla destekleyelim.Oyuncularımız canını dişine taksın ve maçı alsın.Bakalım o zaman ne diyecekler.Yeni Malatyasorumuza şimdiden başarılar diliyorum
yönetim ağzıyla konuşmuşsun.
Erol hocam senle oyuncuların yeri cok farklı ama yönetim küstürdü bizleri gelmiyoruz. Bu taraftara atılan bir kazık hayırlı olsun artık fenerbahçe taraftarları maça gelerek burası kadiköy burdan çıkış yok diye inletirler gelen 7000 malatya taraftarıda izlerler. Bu macta fenerin kimse heves etmesin simdiden
Maçın adamı : adil gevrek
Maçın ilginc olayı: taraftarın olmaması
Maçın kırılma anı: taraftar olsa malatya alırdı
Mac sonu : adil gevrek maçı fenere vermesi
Neyle dolduralim erol hocam işsiz güçsüz adamız stad a zorla geliyoruz yola paramizi zorla denkleştirip fakir adamiz diye maçı izleyemeyecezmi
hocamızı maçtan önce taratar olarak onure edelim bunu fazlası ile hak etti , kaçak ertuğrul sağlamın söylemlerinin tamamını çürüttü, başarıların daim olsun erol hoca
Sizleri seviyoruz Erol hocam ama yönetimin şuursuzca aldığı bu kararı gerçek taraftar olarak bizler protesto ettiğimizden dolayı maça gelemeyecez. Bu maç için haftalar önce ne hayaller kurmuştuk ama yönetim sağ olsun hevesimizi kursağımızda bıraktı. Maça gelecek taraftarların ise Malatyalı olmalarına rağmen bir çoğunun Fenerbahçeyi tuttuğunu biliyoruz. Bizler orada olamayacaz ama inanınki kalbiliz ve gönlümüz sizlerle olacak, rabbim sizin ve topçuların yardımcısı olsun.