Tarih Grubundan Gezi

“Malatya Tarihi Okulu” projesi kapsamında Aslantepe ve Battalgazi gezisi düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından başlatılan Malatya tarihini daha iyi öğrenebilmek için“Malatya Tarihi Okulu” projesi kapsamında rehber eşliğinde, Aslantepe Açık Hava Müzesi ile Battalgazi ilçesindeki, Kervansaray, Ulu Cami, Sanat Sokağı, Kanlı Kümbet ve türbeler ziyaret edildi.

Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Malatya Tarihi Okulu projesi ile amaçlarının bu coğrafya da neler olduğu ile ilgili bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Malatya Tarihi Okulu projesini iki boyutta değerlendirdiklerini söyleyen Tuğrulca, “Kent Konseyinde yapılan sunumlar ile teorik bir eğitim alırken, bahsi geçen bu mekanları yerinde gezerek de pratik bir eğitim almış oluyoruz” dedi.

Yazar Asım Demirkök ise, hayata geçirilen projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dileğim gezilen yerlerin Malatyalılar tarafından en doğru bir şekilde tanınmasıdır” dedi.