Şampiyonlukla Veda Etmek İstiyor

Malatya İnönü Stadı, Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor karşılaşmasıyla birlikte tarihe karışacak. Mazisinde birçok tarihi olaya tanıklık eden stat, Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor maçıyla birlikte Malatyalılara veda etmeye hazırlanıyor.

1970 yılında açılan Malatya İnönü Stadı, tarihe tanıklık etti. Malatyaspor ile şampiyonluklar ve küme düşmeler yaşayan İnönü Stadı, Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’den TFF 1. Lige çıkışını gördü. 13 bin koltuk kapasiteli olan Malatya İnönü Stadı, adını kendisi de bir Malatyalı Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den aldı.

Birçok şampiyonluk ve küme düşme gören Malatya İnönü Stadı, 2004 yılında Malatyaspor’un İsviçre ekibi Basel ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi kupasına da ev sahipliği yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Boluspor’u yenmesi halinde Malatya İnönü Stadı, Malatyalılara şampiyonlukla veda etmiş olacak.

GÖREVİNİ TAMAMLIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor maçıyla birlikte görevini tamamlayacak olan stat, TOKİ’ye devredilecek. Malatya ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezonda maçlarını İnönü Üniversitesi’nin karşısında yapılan yeni statta oynayacak.

Yeni Malatyaspor, 2. Lig’de mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalmış, 13 Ocak 2011’de Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Süper Lig ekibi Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek, adından söz ettirmişti. İnönü stadı, bu zorlu karşılaşmaya da en iyi şekilde ev sahipliği yapmıştı.

Şuanda amatör kümede yer alan Malatyaspor’un maçlarına ev sahipliği yapan Malatya İnönü Stadı, tarihe tanıklık etti.

Malatyaspor’un elde ettiği başarıda önemli bir pay sahibi olan stat, Yeni Malatyaspor’un 2. Lig’den TFF 1. Lig’e çıktığı sezonda da görevini en iyi şekilde yerine getirdi.

Malatyaspor, tarihi statta sezonda aynı sezonda üç büyükleri sahasında yenen iki Anadolu kulübünden biridir olmayı başardı. Sarı kırmızılılar 1987-88 sezonunda kendi sahasında Galatasaray’ı 3-1, Beşiktaş’ı 5-3, Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek önemli bir başarı elde etmiştir.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com