Tarihi Kervansaray İçin İhale

Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın onarım ve çevre düzenlemesi ihalesinin 24 Ekimde yapılacağı bildirildi.

Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Battalgazi İlçesi’ndeki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nın ihale edileceği ve onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin tamamlanmasından sonra 2008 sonunda yerli ve yabancı turistlere açılacağı öğrenildi. İhalenin, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 24 Ekim 2007 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacağı bildirildi.

Battalgazi İlçesi’ndeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ı, 1632 yılında Bosnalı Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış.

5 yıl öncesine kadar metruk bir halde bulunan Kervansaray’da, genel bir temizlik ve iç mekan ışıklandırması yapılmış, burası daha sonra Melita’dan Battalgazi’ye kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmış, büyük ilgi görmüştü. Yapılacak onarımla Kervansaray ve çevresinin etkinlikler için daha elverişli bir hale getirilmesi planlanıyor.