Tarihi Maçın Biletleri Satılmaya Başladı

TFF 1. Lig’de 33’ncü hafta Boluspor’u sahasında ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, taraftarlar tarihi bir maça tanıklık edecek.

Ligin 32’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenen ve 60 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lige bir adım daha yaklaştı. Sarı kırmızılılar, ligin 33’ncü haftasında 14 Mayıs Pazar günü 17.00’da Malatya İnönü Stadı’nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde adını Süper Lige yazdıracak.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde son 2 haftaya girilirken, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak 60 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi. Malatya ekibi, hafta sonu sahasında konuk edeceği Boluspor’u yenerek, adını bu sezon Süper Lige yazdıran ilk takım olmak istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor mücadelesi şampiyonluk için önemli bir müsabaka olmasının yanı sıra Malatyalı taraftarlar için farklı bir öneme de sahip. Evkur Yeni Malatyaspor ile Boluspor arasında ligin 33’ncü haftasında oynanacak karşılaşmayla birlikte Malatyalılar, Malatya İnönü Stadı’na da veda etmiş olacak. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon maçlarını İnönü Üniversitesi’nin karşısında yapılan yeni statta oynanacak.

Tarihi maça tanıklık etmek isteyen taraftarlar, maç biletlerine yoğun bir ilgi gösteriyor. Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor maçının bilet fiyatları şöyle:

Kapalı: 20 TL

Maraton: 10 TL

Açık 5 TL./

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com