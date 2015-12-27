Tarihi Yerleri Gezdiler
Deniz Harp Akademisi öğrencisi subaylar, Tümamiral Halit Özkoç ile birlikte Battalgazi ilçesindeki tarihi mekanları gezdiler.
Deniz Harp Akademisi Komutanı Tümamiral Halit Özkoç’u ziyaretleri sırasında karşılayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı gezisine eşlik etti ve tarihi yerler hakkında bilgi aktardı.
Kervansaray’daki geziden sonra Battalgazi Kaymakamı Abdulmuttalip Aksoy, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Tümamiral Halit Özkoç ve Deniz Harp Akademisi öğrencisi subaylarla birlikte Tarihi Ulu Cami’ye geçtiler.Selçukluların eseri olan Ulu Cami’nin mimarisini inceleyen Tümamiral Halit Özkoç’a, tarihi eserle ilgili bilgiler aktarıldı.
Battalgazi ziyareti sırasında Tümamiral Halit Özkoç’a, Belediye Başkanı Gürkan,bir tarafında Türk Bayrağı diğer tarafında belediye amblemi bulunan flamayı hediye etti.