Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında yeni bir proje için protokol imzalandı. Daha önce Battalgazi tarihi Kale Surları’nın restorasyonu başta olmak üzere birçok proje için protokol imzalayan Battalgazi Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı, “Tarihim Cebimde” projesini hayata geçirmek için protokol imzaladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Tarihim Cebimde’ projesi kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile protokol imzalandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop arasında imzalanan 72.000 TL bütçeli “Tarihim Cebimde” projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte önemli projelerde ortaklık yaptıklarını söyledi. Başkan Gürkan, Fırat Kalkınma Ajansı’nı hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Fırat Kalkınma Ajansının bölgemizde olması ve hizmet etme noktasında şimdiye kadarki faaliyetlerini takdirle karşılıyorum. Fırat Kalkınma Ajansı ile bundan önce de çeşitli projelerde beraber olmuştuk. En önemli projelerimizden biri de Battalgazi Surlarının ayağa kaldırılması idi. Diğer taraftan hem SODES ile ilgili istihdam çalışmalarımızda, bilimsel çalışmalarımızda ve alt yapı çalışmalarımızda Fırat Kalkınma Ajansı hep yanımızda oldu. Tarihim Cebimde projesi çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışma da özellikle ilçemizin ören yerlerinin, turizm yerlerinin android telefonlarla özel bir programın indirilmesi ile ilçemize gelen herkesin ilçemizin gezilip, görülecek, tarihi ve kültürel mekânları o telefonlara video görüntüleri ve sesli aktarımları ile insanımızın hizmetine sunulacak. Yani insanımızın zamanları yoksa bile ilçemizde bulunan kültürel varlıklarımızı ve tarihi eserlerimizi gezmeden de bu özel programla o tarihi mekânlarımızı görme imkânı bulacaklar. Ayrıca engelli kardeşlerimiz için de özellikle görme ve işitme engelliler içinde sunum gerçekleştirilerek hizmet sunulacaktır. Buradaki amacımız tarihi varlıklarımız ve kültürel mirasımızın tanıtılmasının yanın da bu varlıklarımızın zaman içinde iç ve dış turizm açısından bu bölgenin gezilip görülmesi ve turizme bir katma değer sunmasını hedefliyoruz. Bu projenin bir ayağında Fırat Kalkınma Ajansı, diğer ayağında ise, Battalgazi Belediyesi var” dedi.

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