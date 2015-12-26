Tarım Bakanı Eker Geliyor
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cuma günü Malatya’ya geliyor. Doğanşehir Elma ve Kültür Festivaline katılacak olan bakan, daha sonra il merkezine gelecek ve burada bazı ziyaretlerde bulunup, toplantılar yapacak.
Valilikten edinilen bilgiye göre, Bakan Eker’in programı şöyle:
“07:30 İstanbul’dan Malatya’ya Hareket
09:00 Malatya Erhaç Havaalanında Karşılama ve Doğanşehir’e Hareket
10:15-11:00 Doğanşehir’e Varış ve Kahvaltı
11:00-11:20 Doğanşehir Lisesi Açılışı
11:20-11:40 Doğanşehir Mehmet KÜÇÜK Merkez Sağlık Ocağı Açılışı
11:40-12:30 2.Doğanşehir En İyi Elma Yarışması Ödül Töreni
12:30-13:15 Serbest Zaman ve Malatya’ya Hareket
14:00-14:30 Malatya Valiliğini Ziyaret
14:30-15:00 Malatya Belediyesini Ziyaret
15.00-15:30 Serbest Zaman
16:00-17:00 Kayısı Sektörü Temsilcileri İle Görüşme Yer:Öğretmenevi
17:00-18:00 Tarımsal Kuruluş Temsilcileri İle Toplantı Yer:Öğretmenevi
18:00-20:00 Serbest Zaman
20:00 Erhaç Havaalanına Hareket
21:00 Malatya’dan İstanbul Ankara’ya Hareket”