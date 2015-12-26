Tarım Bakanı Eker Geliyor

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cuma günü Malatya’ya geliyor. Doğanşehir Elma ve Kültür Festivaline katılacak olan bakan, daha sonra il merkezine gelecek ve burada bazı ziyaretlerde bulunup, toplantılar yapacak.

Valilikten edinilen bilgiye göre, Bakan Eker’in programı şöyle:

“07:30 İstanbul’dan Malatya’ya Hareket

09:00 Malatya Erhaç Havaalanında Karşılama ve Doğanşehir’e Hareket

10:15-11:00 Doğanşehir’e Varış ve Kahvaltı

11:00-11:20 Doğanşehir Lisesi Açılışı

11:20-11:40 Doğanşehir Mehmet KÜÇÜK Merkez Sağlık Ocağı Açılışı

11:40-12:30 2.Doğanşehir En İyi Elma Yarışması Ödül Töreni

12:30-13:15 Serbest Zaman ve Malatya’ya Hareket

14:00-14:30 Malatya Valiliğini Ziyaret

14:30-15:00 Malatya Belediyesini Ziyaret

15.00-15:30 Serbest Zaman

16:00-17:00 Kayısı Sektörü Temsilcileri İle Görüşme Yer:Öğretmenevi

17:00-18:00 Tarımsal Kuruluş Temsilcileri İle Toplantı Yer:Öğretmenevi

18:00-20:00 Serbest Zaman

20:00 Erhaç Havaalanına Hareket

21:00 Malatya’dan  İstanbul  Ankara’ya Hareket”