“Tarım En İstikrarlı Dönemini Yaşıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Son 14 yılın 12’sinde büyüyen tarım cumhuriyet tarihinde en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Birileri farklı söyleyebilir, bazıları aksini iddia edebilir. Tarımsal hasılada Avrupa’da 4’üncü sıradan biz birinci sıraya yükseldik” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Kongre ve Kültür Merkezi’nde 10. Yıl etkinliğine katılan Bakan Tüfenkci, AKP hükümetinin tarım ve hayvancılığı desteklemeye, geliştirmeye ayrı bir önem verdiğini ifade etti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’yi büyütürken, tarımı daha fazla büyütmek istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Çünkü inanıyoruz ki gelişmiş ülkelere baktığımızda sanayide nasıl bu ülkeler önemli yerlere gelmişlerse, aynı şekilde tarımda da bu ülkeler hep üretimde birinci sırada yer alıyorlar. Onun için tarım bizim için önemli, stratejik bir alandır. Tarımı asla ve asla geriye atmıyoruz, desteklerin önemli bir bölümünü hükümet olarak tarıma veriyoruz.”

Son 14 yılın 12’sinde büyüyen tarımın, cumhuriyet döneminde en istikrarlı dönemini yaşadığını kaydederek, “Birileri farklı söyleyebilir. Bazıları aksini iddia edebilir ama rakamlara baktığımızda Türkiye tarımda 14 yıl önceki rakamlarıyla şimdiki rakamları arasında 4 kat fark var. Tarımsal hasılada Avrupa’da dördüncü sıradan birinci sıraya yükseldik. Tarımsal hasılada 2005 yılından bugüne kadarda Avrupa’nın birincisi olarak yolumuza devam ediyoruz. 2002 yılından buyana tarımsal milli geliri 4 kattan fazla artırdık, geldiğimiz nokta 161,3 milyar. 2002 yılında yaklaşık 4 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2016 yılında 4 kattan fazla artarak 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2003-2016 döneminde tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 58 milyar dolar fazla verdik. 2002 yılında Ziraat Bankası’nda çiftçimiz yüzde 59 faizle kredi kullanıyordu, şuanda bu oranlar yüzde 0 ile yüzde 8,25 oranlarında uygulanıyor. İlk defa AK Parti’yle birlikte de çiftçimize sıfır faizli kredileri gündeme getirdik, vermeye başladık” diye konuştu.

Üreticilere, ‘siz üretmeye devam edin, biz sizin yanınızdayız’ diyen Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

“Biz, sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Bugüne kadar zor şartlarda yapmış olduğunuz mücadelelerden dolayı o yayları, dağları, ovaları terk etmediğinizden dolayı, ısrarla ve inatla üretimi sürdürdüğünüzden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Biz, birliklerin önemini de biliyoruz. Kooperatiflerin önemini biliyoruz. Hayvancılık bizim ve Türkiye için önemli. Tarım ticaretiyle üretimin farklılaşması lazım.”

Türkiye’nin 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimine değinen Bakan Tüfenkci, “Son KHK’da 15 Temmuz’da sivil iradeye karşı çıkanlar, tanka topa karşı göğsünü siper edenler, tankın üstüne çıkanlar, o hainlerden silahlarını alanların yasal güvencesini sağlamak için bir madde koyduk. Dedik ki o gün o meydanlarda olanlar darbeye karşı duran sivillere, daha önce biz memurlara aynı muafiyeti getirmiştik. Yani yargılanmama muafiyetini, Şimdi KHK’yla o gün o meydanlarda darbeci askerlere, polislere karşı göğsünü siper edenlere ileride yargılamayla karşı karşıya kalmasınlar diye KHK’da bir hüküm koyduk. Dedik ki siviller de diğer memurlar gibi yargılanmadan o gün için 15 ve 16 Temmuz için muaf olsun diye söyledik. Kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu, çok çok farkı yerlere çektiler. Neredeyse sivil milislere başka alanlara çekildi. 15 Temmuz’da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın kendini bilmez bir savcının falan askerin silahına tankına el koymuşsunuz diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler. Onun için biz nasıl üreticinin, çiftçinin, esnafın yanındaysak milli iradenin de milletin de yanındayız ve bize ancak millet istikamet çizer diyoruz” dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban ise tarım ve hayvancılık olmadan yaşamanın mümkün olmadığına dikkat çekerek, “Tarımın ve hayvancılığın gelişebilmesi, toprağa bağlı olan her şey zahmetli olduğundan ve zahmetle yürütülebildiğinden iyi bir işbirliği üzerinden yürütülmesi lazım bu da kooperatifleşmeyi gerektiriyor. Ama maalesef kooperatifleşme de doğru yerden ele alınmadığı için, her zaman istismar edilen bir süreç olarak önümüze çıktı. İnşallah bu son dönemde bakış açısını değiştirerek, birlikten kuvvet doğar, birlikte olarak yeni bir yaklaşımla güzel gelişmeler olacak. Diğer taraftan dünyanın geldiği yer itibariyle bütün sistemler bir şekilde projeye dayalı olarak yürüyor. İşte bu tip yeniliklerimiz bu projeleri yürüterek, dünyadaki gelinen noktada proje üzerinden destek alınması sistematiğinin önemli uygulayıcıları durumunda” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de üreticilerin her zaman emrinde ve yanlarında olduklarını ifade ederek, “Her ne kadar üretici olmasak da, üreten tarafından olmasak da üretenlerin yanlarında olduk. Bütün sektörlerle alakalı AK Parti iktidarları ülkeyi nereden nereye getirdi. Bütün alanlarda, sektörlerde insanlarımızın önündeki engelleri bir bir kaldırdık” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ise bakanlık olarak hayvancılık sektörüne ciddi destekler verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini ifade ederek, “Bakanımızın başkanlığında yapılan projeksiyonla bundan sonra gerçekten üretici olan, üretime devam eden ve sürdürülebilir çalışmalar yapan, kalıcı tesisi olan, bu işin içinde eli taşın altında olan gerçek üreticilerimize ciddi destekler planlıyoruz” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de “Bizim sektörümüz bugün Türkiye’de konuşuluyor. Küçükbaş hayvancılık denildiğinde, bu ülkenin milli meselesi ve sigortasıdır. Ama Malatya’da sesimiz daha çok çıkıyor. Birlik başkanımız İhsan Akın’ın üstün gayretlerine ve görev yapan basın mensuplarının emeğine sağlık. Bu tablodan gurur duyuyoruz. Sektörümüzün sorunları oldukça çok, bu meşakkatli bir iştir. Bu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik AK Parti hükümetlerinin başa gelmesiyle beraber bir bir çözülüyor. Şu tablo içerisinde 2018 yılı inşallah bizim için daha güzel bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise 10.yıl etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Akın, ya üretim ya da üreticinin yanında olduklarını kaydederek, “’Karşısında olmayın, laf üretmeyin’ derken, konuşmak yerine aslında iş yapsak gerçekten herkes ‘bu benim işim değil, bunu ben taşısam ne olur, taşımasam ne olur’ demek yerine, taşın altına elimizi koyacağız. Taşın altına elimizi koyamıyorsak, en azından muhalif olmayacağız. Çünkü üretmemiz gerekiyor. Bizler her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Hepimiz yerel yöneticilerde yetiştiricilerimize, yaylada sosyal ihtiyaçları olan tuvalet, su, elektrik, yol gibi temel ihtiyaçlarına destek olacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye günün anısına plaket takdim edildi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emekleri geçenlere plaket takdiminin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Etkinlikte, kura çekimiyle üreticilere çeşitli hediyeler verilirken, kaval ve halk oyunları gösterisi de sunuldu.

Etkinliğe Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Emniyet İl Müdürü Ömer Urhal, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket Keskin ile üreticiler katıldı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com