Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi

Mişmiş Park Fuar Alanında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi sergileniyor

Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisini kızıyla birlikte gezen Tuğba Sekmen; “Fuarı çok güzel ve renkli olduğunu gördüm. Fuar içerisinde sergilenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraflarda dikkatimi çeken hepsi birbirinden değerli fotoğraflar, fotoğrafları çeken ve bizlere kadar ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm fotoğraflarda dikkatimi çeken bizim bilmediğimiz arka planda büyük bir emeğin verilmiş olması, farklı detaylar gördüm. Çok faydalı olduğunu ve fuara anlam kattığını düşünüyorum” dedi.

Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi 15 Nisan 2018 – Pazar gününe kadar devam edecek.

Bülten