Taşıt Sayısı 163 Bin 623′ e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı açıklanadı. Malatya’da motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 991 artarak 163 bin 623′ e ulaştı.

TÜİK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 689, otobüs sayısı 29, kamyonet sayısı 168, motosiklet sayısı 5, özel amaçlı taşıtların sayısı 7, traktör sayısı 122 artarken; minibüs sayısı 28, kamyon sayısı 1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre %0,61 arttı

Bu artış otomobilde %0,80, otobüste %1,77, kamyonette %0,53, motosiklette %0,05, özel amaçlı taşıtlarda %1,61, traktörde %0,52 olarak gerçekleşti. Minibüste %0,60, kamyonda %0,02 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %6,87 arttı

Bu artış otomobilde %8,11, minibüste %1,47, otobüste %10,42, kamyonette %7,34, kamyonda %3,75, motosiklette %1,63, özel amaçlı taşıtlarda %23,74, traktörde %5,26 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 163 623 taşıt içinde 2017 Ekim ayında ilk sırada otomobil yer aldı

Trafiğe kayıtlı toplam 163 623 taşıtın, 2017 Ekim ayı sonu itibariyle 86 648′ ini (%52,96) otomobil, 4 637′ sini (%2,83) minibüs, 1 663′ ünü (%1,02) otobüs, 32 128′ ini (%19,64) kamyonet, 5 065′ ini (%3,10) kamyon, 9 539′ unu (%5,83) motosiklet, 443′ ünü (%0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 500′ ünü (%14,36) traktör oluşturdu.”

(Bülten)