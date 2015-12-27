Taslak Fikstür Yayınlandı

Türkiye Voleybol 3. Lig’de Malatya İnönü Üniversitesi, Esenlik Malatya Belediyespor ve Girmanaspor takımları mücadele edecek.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig C Grubu’nda İnönü Üniversitesi ile Esenlik Malatya Belediyespor, Malatya’yı temsil etmişti. Bölgesel Lig P Grubu’nu lider tamamlayan Girmanaspor geçirdiği başarılı sezonun ardından 3. Lig’e yükselirken, Malatya 3. Lig’de 3 takımla mücadele etme hakkı kazandı.

Öte yandan Türkiye Voleybol Federasyonu, 3. Lig’in taslak fikstürünü yayınladı. Fikstüre göre Girmanaspor, ilk haftada Hatay ekibi Payas Belediyespor 1975’i ağırlayacak. Geride bıraktığımız sezonda istediği başarıyı elde edemeyen İnönü Üniversitesi, deplasmanda Adana ekibi Beyza Spor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon play off’larda mücadele etme hakkı kazanan Esenlik Malatya Belediyespor ise birinci haftada Yeni Osmaniye ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Malatya’da ilk derbi 5. haftada Girmanaspor ile Esenlik Malatya Belediyespor arasında oynanacak. Esenlik Malatya Belediyespor, ligin 6. haftasında ise Malatya’nın diğer bir derbisinde İnönü Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak. Ligin 7. haftası İnönü Üniversitesi-Girmanaspor derbisine sahne olacak.