Taşpınar Ailesinde Acı Kayıp
malatyahaber.com yazarlarından Gazeteci Suat Taşpınar’ın 20 gün önce vefat eden babası Şaban Taşpınar’dan sonra, annesi Fatma Taşpınar da Hakkın rahmetine kavuştu.
Azmi, Mehmet ve Suat Taşpınar’ın anneleri olan 73 yaşındaki Fatma Taşpınar, beyin kanamasıyla ortaya çıkan felç nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde vefat eden Fatma Taşpınar’ın cenazesi, Orduzu Taşpınar Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Taşpınar Mezarlığı’nda defnedildi.
TAZİYE YERİ: Fuzuli Caddesi, Fırat İlkokulu Önü
malatyahaber.com
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