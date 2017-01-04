“Tatil Bitti”
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da orta saha oyuncuları Okechukwu Godson Azubuike ile Sunday Mba, takımın Antalya’daki kamp çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.
Sarı kırmızılıların Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, uçağın kalkışını beklediği esnada, Sunday Mba’nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, ‘Tatil bitti” mesajını yayınladı.
Azubuike, ligin ilk yarısında 13 maçta 1046 dakika forma giydi. 6 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, orta alanda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.
Ligin 16 haftalık diliminde performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Suday Mba ise 14 maçta 947 dakika görev aldı. Mba, 2 gol kaydederken, 2 sarı kart gördü.
Yeni Malatya Gazetesi
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